Arnavutköy\'de TIR\'ın daldığı otobüs durağında mobese direği devrildi, yaralanan olmadı

Arnavutköy'de TIR'ın daldığı otobüs durağında mobese direği devrildi, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy'de saat 21.30 sıralarında iddiaya göre şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, Hadımköy Ömerli KİPTAŞ Konutları durağına daldı. Kazada yaralanan olmazken çarpmanın etkisiyle mobese kamerası direği devrildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ARNAVUTKÖY'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Hadımköy Ömerli KİPTAŞ Konutları durağında meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 81 AAF 288 plakalı TIR, otobüs durağına daldı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan mobese kamerası direği yere devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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