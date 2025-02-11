Arnavutluk Başbakanı Rama'nın Canlı Yayın Krizi - Son Dakika
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Arnavutluk Başbakanı Rama'nın Canlı Yayın Krizi

Edi Rama, canlı yayında yaşadığı teknik sorunlara sinirlenerek küfür etti ve yayına son verdi.

11.02.2025 17:58
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- Arnavutluk Başbakanı Rama, canlı yayında sorun yaşayınca küfür etti

TİRAN - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medyada gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında teknik sorun yaşayınca sinirlerine hakim olamayarak küfür etti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği bir canlı yayın sırasında kesinti yaşanınca öfkesine yenik düştü ve yanındaki masaya vurarak İngilizce küfür etti. Edi Rama, yayına son verdi. Renkli kişiliğiyle tanınan Arnavut liderin bu eylemi, sosyal medyada paylaşılarak farklı tepkilere sebep oldu.

Daha sonra paylaştığı başka bir videoda bu tepkisine açıklama getiren Rama, "Ben böyleyim, tutkulu bir insanım. İşler yolunda gitmediğinde ben de patlamalar yaşıyorum" dedi.

Bu anın kaydedilmiş olmasına sevindiğini de ifade eden Rama, "Çünkü bu an, burada ruhuyla ve kalbiyle olanları takip eden, beyaz çizginin arkasında takımını teşvik eden, takımı için savaşan ve takımı gol atamadığında kendi başını yumruklayan antrenörler gibi olduğum bir andı" dedi. Rama, "Burada mesele, telefona sinirlenmek değil. Mesele Arnavutluk'a, adalete, demokrasiye ve Avrupa'ya duyulan tutkudur" ifade etti.

Kaynak: İHA

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