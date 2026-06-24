Arnavutluk Devleti’nden Nobel İlaç Onursal Başkanı Hasan Ulusoy’a “Akademik Meşe Nişanı Kumandan Rütbesi”

Türkiye’den dünyaya açılan organizasyon yapılanması vizyonuyla yerli ilaç sektöründe öncü bir dönüşüme liderlik eden Nobel İlaç’ın Onursal Başkanı Hasan Ulusoy’a Arnavutluk Cumhuriyeti tarafından “Akademik Meşe Nişanı Kumandan Rütbesi” (Komandar i Urdhrit të Lisit Akademik) verildi. Hasan Ulusoy, ülkedeki gençlerin akademik ve sportif gelişimine sunduğu katkılar nedeniyle bu nişana layık görüldü.

Hasan Ulusoy'un böylesi yüksek bir nişana layık görülmesi, Nobel’in ülkeler arası iş birliğine sağladığı katkıların uluslararası düzeyde takdir edildiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Rütbeyi Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bajram Begaj takdim etti

Hasan Ulusoy’a “Akademik Meşe Nişanı Kumandan Rütbesi” Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Begaj, Hasan Ulusoy’un Arnavutluk ile kurduğu güçlü bağları takdir ederek, ülke ve vatandaşları için yaptığı tüm katkılar dolayısıyla kendisine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı, Hasan Ulusoy’un sağlık sektöründeki çalışmalarına ve toplumsal fayda yaratma yönündeki çabalarına özellikle dikkat çekti. Ayrıca, Arnavut gençlerinin gelişimine katkı sağlayan girişimlere verdiği desteği öne çıkardı. Cumhurbaşkanı Begaj ayrıca Hasan Ulusoy’un vizyonunun, adanmışlığının ve çalışmalarının başkaları için ilham verici bir örnek teşkil ettiğinin altını çizdi.

Hasan Ulusoy: “Geleceğe Kalıcı Değer” Anlayışıyla Sınırların Ötesinde Büyüyoruz

Akademik Meşe Nişanı Kumandan Rütbesi’nin kendisine tevcih edilmesinden büyük onur duyduğunu belirten Nobel İlaç Onursal Başkanı Hasan Ulusoy ise şunları kaydetti:

"Arnavutluk Cumhuriyeti tarafından böylesine değerli bir nişana layık görülmekten büyük onur duyuyorum. İş dünyasının temel görevi ekonomik değer üretmektir. Ancak bu değerin kalıcı olması, topluma sağlanan katkıyla mümkündür. Nobel olarak 70 yılı aşan yolculuğumuz boyunca insan sağlığına katkı sunmayı temel sorumluluğumuz olarak gördük. Sağlık alanındaki çalışmalarımızı eğitim, bilim ve gençlerin gelişimine yönelik girişimlerle destekleyerek faaliyet gösterdiğimiz toplumlara kalıcı değer katmaya gayret ettik.

Arnavutluk ile yıllar içerisinde kurduğumuz güçlü bağların ve karşılıklı güvene dayanan ilişkilerin böyle anlamlı bir takdirle taçlandırılmasından ayrıca büyük memnuniyet duyuyorum.

Bundan sonra da Türkiye'den dünyaya uzanan vizyonumuzla faaliyet gösterdiğimiz her ülkede insan yaşamına değer katmaya, toplumların gelişimine katkıda bulunmaya ve gelecek nesiller için fayda üretmeye devam edeceğiz.

Bu kıymetli nişanı takdim eden Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bajram Begaj’a ve Arnavutluk halkına içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu takdir, önümüzdeki dönemde de sağlık için değer üretme ve toplumların gelişimine katkı sağlama kararlılığımızı daha da güçlendirmektedir.”