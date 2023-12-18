Arnavutluk\'ta muhalefet partileri protesto düzenledi

Arnavutluk'taki muhalefet partileri tarafından protesto düzenlendi.

Protesto, ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) başta olmak üzere ülkede hiçbir meclis gruplarında yer almayan muhalefet milletvekilleri tarafından, "Reddedilen hakların muhalefeti eylemde" sloganıyla başkent Tiran'daki Meclis Binası önünde düzenlendi.

Muhalefetin protestosu, Meclis Yönetmelik, Yetki ve Dokunulmazlık Kurulunda, Arnavutluk'un eski başbakanlarından ve şu an meclis grubunda yer almayan milletvekili Sali Berisha'nın gözaltına alınması için dokunulmazlığının kaldırılması talebinin görüşüldüğü esnada gerçekleşti.

Tiran Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Savcılığı (SPAK) Berisha hakkında daha önce yolsuzluk suçlamalarıyla verilen "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" önlemlerinin "gözaltına alınması" önlemiyle değiştirilmesini talep etmişti.

Protestoya PD'nin yanı sıra Özgürlük Partisi milletvekilleri ile diğer muhalefet partileri milletvekilleri, aktivistler ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Muhalefet milletvekillerinin konuşmalar yaptığı protestoda, "Avrupa-Atlantik değerlerini" koruyacaklarını ifade etti.

"Arnavutluk'a sahip çıkıyoruz" ve "Özgür oya sahip çıkıyoruz" pankartları taşıyan protestocular, eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

PD içindeki çekişmeler nedeniyle hiçbir meclis grubunda yer almayan Berisha da yaptığı konuşmada, özgürlük idealleri için protesto düzenlediklerini söyledi.

Muhalefet milletvekillerinin meclisteki haklarının yok sayıldığını savunan Berisha, "Bu bir kişinin meselesi değil, her Arnavut'un meselesidir." dedi.

Protesto sırasında çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

Göstericiler, sis bombasının da kullanıldığı gösterinin ardından dağıldı.

Muhalefetin protestoları

Son dönemdeki meclis oturumları ve meclis komisyonlarının oturumları muhalefet milletvekillerinin engelleriyle karşılaşıyordu.

Meclisin "Başbakan Edi Rama ve Meclis Başkanı Lindita Nikolla'nın şahsi kurumuna dönüştüğünü" ileri süren muhalefet milletvekilleri, anayasal haklarını tüm gücüyle savunmak için meclisteki eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.

Farklı yöntemlerle meclis oturumlarını engelleyen muhalefet milletvekilleri, genel kurul oturumlarında sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası atıyor.

Berisha hakkındaki "gözaltı" kararı

Tiran Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme, 20 Ekim'de eski Başbakan Berisha hakkında yolsuzluk şüphesiyle "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" vermişti.

Mahkeme, Berisha'nın damadı Jamarber Malltezi için yolsuzluk ve para aklama suçundan önce gözaltı, ardından da ev hapsi kararı vermişti.

SPAK bu kişiler hakkındaki soruşturmanın amacının "Partizani Futbol Kulübü" ve "Partizani Spor Kulübü'nün" saha ve tesislerinin özelleştirilmesi aşamasında üst düzey devlet yetkilileri ve diğer şahıslar tarafından gerçekleştirilen eylemlerin araştırılması olduğunu duyurmuştu.

SPAK 12 Aralık'ta, savcılığın talebine uymayan Berisha hakkındaki "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" önleminin "gözaltına alınması" önlemine çevrilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle meclise yazı göndermişti.

Talep, Meclis Yönetmelik, Yetki ve Dokunulmazlık Kurulunda görüşülmesinin ardından Meclis genel kurulunda oylanması gerekiyor.???????