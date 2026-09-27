Arter, işitme engelliler için Türkçe işaret dili turunu bugün 14.30'da yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arter, işitme engelliler için Türkçe işaret dili turunu bugün 14.30'da yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arter, işitme engelliler için Türkçe işaret dili turunu bugün 14.30\'da yapıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arter, çağdaş sanatı erişilebilir kılmak için Türkçe işaret dili turunu bugün 14.30'da Nisan Köknar yürütücülüğünde düzenliyor. Güncel sergilerden seçki işaret dili kullanıcılarının yorumuna açılacak; işitme engelli sanatseverler eserlerle etkileşim kurabilecek.

Arter, çağdaş sanatı herkes için erişilebilir kılmaya yönelik programları kapsamında Türkçe işaret dili turu düzenleyecek.

Nisan Köknar yürütücülüğündeki tur, bugün saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Tur kapsamında Arter'in güncel sergilerinden bir seçki, Türkçe işaret dili kullanıcılarının yorumuna açılacak.

Arter Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen etkinlikte katılımcılar, sergilerde yer alan yapıtları keşfederek sanatla etkileşimlerini artırma ve eserler hakkındaki kişisel yorumlarını paylaşma imkanı bulacak.

Çağdaş sanatı farklı izleyici grupları için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan Arter, bu turlarıyla işitme engelli sanatseverlerin sergilerle doğrudan etkileşim kurabileceği bir alan oluşturuyor.

Kaynak: AA
Kültür SanatEtkinlikKültürGüncelSanatYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı:
2.5 ay önce Ela şimdi de Serra Bir çocuk daha hayatını kaybetti 2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha hayatını kaybetti
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
10:41
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası ilk açıklama
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
10:40
Ekibi var kendisi yok Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
10:28
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:17
Hastane yatağından Madrid’e çağrı Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
09:33
Fon soruşturması derinleşiyor Erdin Özel gözaltına alındı
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
09:05
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 11:23:43. #7.13#
SON DAKİKA: Arter, işitme engelliler için Türkçe işaret dili turunu bugün 14.30'da yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei