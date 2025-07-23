Artvin'de Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Hareketleri Durduruldu

Artvin Valiliği, Şavşat ve çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle kent genelindeki hayvan hareketlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde ve çevre illerde şap hastalığı vakalarında artış yaşandığı, Şavşat ilçesinde de şap hastalığı şüphesi tespit edildiği ifade edildi.

Vaka nedeniyle meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla Artvin Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından bir dizi tedbir alındığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede ilimiz genelinde şap hastalığına duyarlı hayvan hareketleri, son hastalığın görüldüğü tarihten itibaren 30 gün süreyle ve ikinci bir emre kadar yasaklanmış, il geneline ot ve saman girişi kısıtlanmış, kesim faaliyetlerinin ise kontrollü şekilde yürütülmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, kontrolsüz hayvan hareketliliğinin kolluk birimlerince denetleneceği, tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında idari yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.