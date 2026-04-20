Artvin'de Tır-Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

20.04.2026 19:07
Şavşat'ta tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Artvin'in Şavşat ilçesinde tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Artvin-Ardahan kara yolunun 88. kilometresinde Sahara Geçidi mevkisinde Kenan A'nın (70) kullandığı 08 AH 854 plakalı kamyonet ile sürücülüğünü Orhan Y'nin (37) yaptığı 34 PBP 369 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Kenan A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Yusuf A. (68) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

