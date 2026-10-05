Artvin'in yükseklerinde sis görüş mesafesini düşürdü, Karçal zirveleri manzara sundu - Son Dakika
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Artvin'in yükseklerinde sis görüş mesafesini düşürdü, Karçal zirveleri manzara sundu

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Artvin\'in yükseklerinde sis görüş mesafesini düşürdü, Karçal zirveleri manzara sundu
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Artvin'in yüksek kesimlerinde gün doğumuyla etkili olan sis, Kafkasör Yaylası ve Atabarı Kayak Merkezi çevresinde yoğunlaştı. Sis bulutlarının üzerinde kalan Karçal Dağları zirveleri yolculara manzara sunarken, yer yer görüş mesafesinin düştüğü bölge dronla görüntülendi.

Artvin'in yüksek kesimlerinde gün doğumuyla birlikte sis etkisini gösterdi.

Sabah saatlerinde Kafkasör Yaylası ve Atabarı Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede yoğun sis etkili oldu.

Sis bulutlarının üzerinde kalan Karçal Dağları'nın zirveleri ise güzergahta yolculuk yapanlara güzel manzaralar sundu.

Yer yer görüş mesafesinin düştüğü bölge dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Artvin'in yükseklerinde sis görüş mesafesini düşürdü, Karçal zirveleri manzara sundu - Son Dakika
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