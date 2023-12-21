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Aşırı sağcı Daniela Weiss, Gazze'deki evlerin yıkılmasını ve Yahudi yerleşimcilerin getirilmesini savundu - Son Dakika
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Aşırı sağcı Daniela Weiss, Gazze'deki evlerin yıkılmasını ve Yahudi yerleşimcilerin getirilmesini savundu

Daniela Weiss, İsrail'in Gazze'de yoğun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki bölgede tüm evlerin yıkılmasını ve Filistinlilerin çıkartılarak yerine Yahudi yerleşimcilerin getirilmesini savundu. Weiss, Gazze'nin tamamında Yahudi yerleşim yerleri inşa edilmesini istedi ve yerleşimcilerin denizi görebilmesi için tüm evlerin yıkılması gerektiğini belirtti.

Aşırı sağcı Daniela Weiss, Gazze\'deki evlerin yıkılmasını ve Yahudi yerleşimcilerin getirilmesini savundu
21.12.2023 - 16:04,
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Yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri savunucusu aşırı sağcı Daniela Weiss, İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze'de tüm evlerin yıkılması ve Filistinlilerin çıkartılarak yerine Yahudi yerleşimcilerin getirilmesini savundu.

Weiss, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde yaptığı yıkımı güneyde de tekrar etmesini ve Gazze'deki Arapların "tahliye edilmesini" istediğini söyledi.

Aşırı sağcı Weiss, böylelikle, "Gazze'nin tamamında Yahudi yerleşim yerleri inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yahudi yerleşimcilerin "denizi görmek istediğini" belirten Weiss, "Yerleşimcilerin denizi görebilmesi için Gazze silinmeli. Denizi görebilmek için Gazze'deki tüm evlerin yıkılması gerekiyor." dedi.

Weiss, İsrail medyasına 14 Aralık'ta yaptığı bir başka açıklamada da Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin kurulmasını savunarak, "Artık Gazze'ye dönme zamanıdır. (ABD Başkanı) Biden bizi durdurmamalı." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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