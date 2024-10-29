Asırlık Çınarlarla Cumhuriyet Coşkusu - Son Dakika
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Asırlık Çınarlarla Cumhuriyet Coşkusu

Terme'de, 100 yaşındaki 4 kişi Cumhuriyet Bayramı'nda ziyaret edilerek onurlandırıldı.

29.10.2024 00:46
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Samsun'un Terme ilçesinde, yaklaşık 100 yaşında 4 kişi Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ziyaret edildi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede ikamet eden 101 yaşındaki Fatma Gül, 100 yaşlarındaki Emine Özbay ve Hasan Çöpoğlu ile 99 yaşındaki Sakine Köksal'ı ziyaret ederek Türk bayrağı ile çeşitli hediyeleri takdim etti.

Başkan Kul, ziyaretlerde, "Cumhuriyet'in uzun yıllarına tanıklık eden büyüklerimizi görmek ve onları dinlemek bizim için kıymetli. Onların tanıklığı bizim için büyük bir miras." dedi.

Cumhuriyet'in değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasında yaşlıların rolüne vurgu yapan Kul, Cumhuriyet'in 101. yılı vesilesiyle bu ziyaretleri gerçekleştirerek geçmişle bugünün bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ziyaretlerin kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade eden Kul, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde, Cumhuriyet'imizin 101. kuruluş yıl dönümünde, Cumhuriyet'imizle yaşıt olan asırlık çınarlarımızı ziyaret ettik. Evlerinde yaptığımız ziyaretlerde onların Cumhuriyet'e tanıklık anılarını paylaştık. Gördük ki Cumhuriyet bu insanlara çok şey katmış. Tabii ülkemize kattıkları ve geleceğe taşıyacağımız bu değerler bizim için çok önemlidir. Asırlık çınarlarımız hala Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını çok iyi hatırlamaktalar. Özellikle amcamız 4 yıl askerlik yapmış. Silah numarasından, bölüğünden, komutanlarına kadar hepsini tek tek bize anlattı. Annelerimiz de bize anılarını anlattılar. Bir kez daha onların Cumhuriyet'e olan tanıklıklarını dinledikçe Cumhuriyet'imizle ve asırlık abidelerimizle gurur duyduk. Cumhuriyet'i geçmişten geleceğe taşıyacak asırlık çınarlarımıza Allah sağlık, sıhhat, huzur içerisinde nice Cumhuriyet Bayramları kutlamayı nasip etsin."

Kaynak: AA

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