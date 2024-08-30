Askeri bando Yakutiye kent meydanında 30 Ağustos konseri düzenledi

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Askeri bandodan Yakutiye kent meydanında 30 Ağustos konseri

ERZURUM - Erzurum'da 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında Askeri bando tarafından Yakutiye kent meydanında konser programı düzenlendi.

9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ve Hafif Müzik Orkestrası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenliğini konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Askeri bando türküler ve marşları seslendirirken vatandaşlarda zaman zaman eşlik ederek büyük bir coşku yaşadılar.

Programı 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ da izledi.