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Atabarı Kayak Merkezi Sezonu Açıyor

Atabarı Kayak Merkezi Sezonu Açıyor

Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi, bu hafta sonu kayak sezonunu açmayı hedefliyor.

28.11.2024 11:47
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Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde sezonun hafta sonunda açılması planlanıyor.

Şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki merkezde son günlerde etkili yağış sonrası pistlerdeki kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 2009'dan beri hizmet veren ve zorluk derecesine göre uzunluğu 1300 metre olan 2 pistin yer aldığı merkezde, yeni sezon öncesi yağan kar tepilerek pistler kullanıma hazır hale getirildi. 595 metrelik telesiyej ve 159 metrelik teleski sisteminin de bakım ve onarımı tamamlandı.

Ladin, köknar ve çam ağaçlarıyla çevrili doğasının yanı sıra rüzgar almayan pistleri, kaliteli kar yapısıyla her geçen yıl daha fazla ilgi çeken kayak merkezde hafta sonunda ilk ziyaretçilerin ağırlanması planlanıyor.

"Tesisimizde şu anda 45 santimetre kar bulunmakta"

Atabarı Kayak Merkezi Tesis Amiri ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, AA muhabirine, tesisin yoğun çalışma neticesinde hizmete hazır hale getirildiğini söyledi.

Teknik açıdan bakım ve onarım gibi işlemleri titizlikle yaptıklarını belirten Başköylü, "Tek beklediğimiz kardı, o da bu günlerde tesisimize ulaştı. Tesisimizde şu anda 45 santimetre kar bulunmakta. Beklenen yeni yağışın ardından pistlerdeki kar yeniden ezilip, güvenlik amacıyla file ve tabelaları da çekildikten sonra tesisimizi cumartesi günü kayaksevenlerin hizmetine açmayı planlıyoruz." dedi.

Atabarı Kayak Merkezi'nin Türkiye'nin sayılı kış turizmi merkezlerinden olduğunu vurgulayan Başköylü, şunları kaydetti:

"Orman örtüsü içinde kayak yapılabilecek Türkiye'deki sayılı tesislerden birine sahibiz. Doğa harikası bir cennet. Biz tüm vatandaşlarımızın buraya gelmesini ve kayak yapmasını istiyoruz. Ulaşım konusunda bir sıkıntımız yok, şehir merkezine yakınız. Tesislerimiz hazır, istediğimiz kar seviyesine ulaştık, kayakseverleri bekliyoruz. İnşallah kazasız, güzel bir sezon geçiririz."

Başköylü, kayak merkezine ilgilin her geçen yıl arttığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kayak merkezinde gecen yıl 12 binin üzerinde kayaksevere ev sahipliği yaptık. Bu yıl 15 binin üzerinde turist ağırlamayı planlıyoruz. Çevre illerden Rize, Trabzon Ordu'ya kadar ağırladığımız turistlerimiz var. Atabarı Kayak Merkezi sadece ulusal değil, uluslararası bir önemede sahip. Buraya Gürcistan'dan da turlar geliyor. Tesisimiz butik ve küçük bir tesis olmasına rağmen her seviyede kayaksevere hitap edecek pistlere sahip. 1300 metre uzunluğundaki pisilerimiz de renk sıralamasına göre tüm seviyelere uygun. Bir pistimize teleski, diğer pistimize ise telesiyej ile ulaşıyoruz."

Türkiye'de suni kar yapmadan sezonu en erken açan ve en geç kapatan tesislerden olduklarını anlatan Başköylü, nisan sonuna kadar sezonun devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Kayak Merkezi, artvin, Turizm, Güncel, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atabarı Kayak Merkezi Sezonu Açıyor - Son Dakika

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