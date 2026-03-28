Ataoğlu\'ndan Kardeşlik Vurgusu

28.03.2026 20:20
Fikri Ataoğlu, Köprülerin önemine değinerek birlik ve beraberlik mesajı verdi, işbirliği sözü aldı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, "Köprülerin oluşturulması geleceğimiz içindir, kardeşliğimiz içindir, birlik ve beraberliğimiz içindir" dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi. Ataoğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak Nevşehir Valisi Ali Fidan'ı makamında ziyaret etti. Fikri Ataoğlu'na, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Tanıtım Ofisi Koordinatörü Kazım Türkan, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Başkanı Oğuz Akancay, Sağlık Konseyi Başkanı Remzi Gardiyanoğlu da eşlik etti.

Farklı mekanlarda, farklı alanlarda bir araya geldiklerini hatırlatan Ataoğlu, "Bugün anavatanın en güzel yerlerinden biri olan Nevşehir'de Kapadokya'da KITSAB ve TÜRSAB iş birliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha etkin kılabilmek, yaşadığımız son dönemlerdeki ve geçmişteki yaşadıklarımız ve bundan sonra Allah yaşatmasın yaşayabileceklerimizin birlik beraberliği içerisinde olmamız gerektiğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anavatanın bir parçası olduğu dolayısıyla anavatandaki kardeşlerimize her zaman yapmış olduğumuz çağrı; 'Farklı adalara, farklı ülkelere gidileceğine kendi adamız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelinsin' diyerek, bu çağrımızı her meydanda tekrarlıyoruz" dedi.

'BİZE DÜŞEN GÖREV, BU BİRLİKTELİĞİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE ANLATMAK'

Anavatan ile ilişkilerin önemine de dikkat çeken Fikri Ataoğlu, "Köprülerin oluşturulması geleceğimiz içindir, kardeşliğimiz içindir, birlik ve beraberliğimiz içindir. Netice itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne baktığınızda geçtiğimiz yıllar içerisindeki var olmasına vesile olan yine o büyüklerimizin Anadolu'nun bağrında kopup oraya gidenler ve o günden bugüne o toprakları muhafaza ederek, koruyarak canlarını vere vere, kanlarını döke döke bu günlere kadar gelmemizdir. Bize düşen görev, bu birlikteliğimizi en iyi şekilde anlatmak ve karşılıklı gidişlerin gelişlerin daha da artarak devam etmesidir. Bundan sonraki süreç bugünkü gibi aynı değerde değer bularak, değer katarak devam etmesidir" ifadelerini kullandı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC ile sadece turizm alanında değil, her alanda yakın işbirliğinin sürdürülmesi için ellerinden gelen tüm çabanın ortaya konulacağını belirtti.

Kaynak: DHA

