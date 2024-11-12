Ataşehir'de İnşaat Faaliyetlerine Yeni Sınırlamalar Getirildi - Son Dakika
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Ataşehir'de İnşaat Faaliyetlerine Yeni Sınırlamalar Getirildi

Ataşehir Belediye Meclisi, kasım ayı toplantısında pazar günleri ve bayramlarda inşaat faaliyetlerine yasak getirirken, hafif yapıların inşasında yeni usul ve esaslar belirledi. Düzenlemeyle, ilçe sakinlerinin huzurunun korunması ve şehir estetiğine katkı sağlanması hedefleniyor.

12.11.2024 13:21  Güncelleme: 14:42
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısında iki önemli düzenleme gündeme alındı. İlçe sakinlerinden gelen şikayetler üzerine, pazar günü ve bayramlarda yapılan inşaat faaliyetlerine sınırlamalar getirilirken, pergola ve sundurma gibi hafif yapıların inşası için de yeni usul ve esaslar belirlendi. Cumartesi günleri ise yapılacak her türlü tamirat, tadilat ve inşaat faaliyetleri sabah 10.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında sınırlandırıldı.

Ataşehir Belediyesi, kasım ayı belediye meclisi toplantısının ikinci birleşiminde, vatandaşların refahını artırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe inşa etmek amacıyla iki önemli karar aldı. İlk olarak, hafta sonları gerçekleştirilen inşaat çalışmalarına yönelik yeni sınırlamalar getirilerek, özellikle pazar günleri ile milli ve dini bayram günlerinde inşaat faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi. Cumartesi günleri de yapılacak her türlü tamirat, tadilat ve inşaat faaliyetleri sabah 10.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında sınırlandırıldı. Düzenlemeyle ilçe sakinlerinin hafta sonu huzurunun korunması ve gürültü kirliliğinin önlenmesi hedeflendi.

Diğer bir önemli karar ise ilçe sınırlarında yapılacak olan pergola ve sundurma gibi hafif yapıların şehir estetiğine uygun şekilde inşa edilmesini sağlamak amacıyla yeni usul ve esaslar belirlendi. Bu düzenlemeyle de yapılar yalnızca estetik bütünlükle uyumlu olacak ve şehrin yapısal düzenine katkı sağlanacak.

İlçede faaliyet gösteren inşaatlarda özellikle pazar günleri yapılan çalışmaların yol açtığı gürültü kirliliği hakkında Ataşehir Belediyesi'ne yoğun şikayetler iletiliyordu. Yıkım, hafriyat ve benzeri inşaat faaliyetleri sırasında meydana gelen yüksek sesler, çevre sakinlerinin dinlenme hakkını ihlal ederek, ciddi rahatsızlıklara yol açıyordu. Bu konuda Zabıta Müdürlüğü'ne gelen yoğun şikayetlerin ardından, Ataşehir Belediyesi harekete geçerek bu tür faaliyetlere yönelik düzenleme yapma kararı aldı.

Şikayetlerin ardından Ataşehir Belediye Meclisi'nde "İlçemiz sınırları dahilinde, kamu yatırımları ve altyapı projeleri, kamu yararı ve acil durumlar ile ilçemiz sınırları dahilinde daha önce alınmış izinler hariç olmak üzere, pazar günleri ile milli ve dini bayram günlerinde tüm inşaat faaliyetlerinin yapılmaması ayrıca cumartesi günleri yapılacak her türlü tamirat tadilat ve inşai faaliyet hafriyat vb. işlerin sabah 10.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yapılması" kararı alındı.

Ataşehir'de yapılan pergola, sundurma ve çardak gibi hafif yapıların düzenlenmesiyle ilgili yeni karar sayesinde ise söz konusu yapıların İmar Kanunu ve İstanbul İmar Yönetmeliği gibi mevzuatlara uygun bir şekilde inşa edilmesi sağlanacak. Böylece Ataşehir'de hali hazırda yapılmış bulunan veya yeni yapılacak olan bağımsız bölümlere ait pergola, sundurma ve çardak gibi imalatların yapımının, mevzuat ile şehir estetiğine uygun hale getirilmesi ve şehrin yapısal bütünlüğünün korunması sağlanacak. Ataşehir Belediyesi, yapılar için başvuruları inceleyerek, estetik ve yapısal bütünlüğü bozmayan projelere izin verecek. Zabıta ve İmar Müdürlükleri, yeni kurallara uygun olarak inşaatları denetleyecek ve bu tür yapıların ruhsatsız olarak yapılmasının önüne geçilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Alınan bu yeni kararlarla hem inşaat çalışmalarının çevreye verdiği rahatsızlıklar önlenmiş olacak, hem de ilçede yapılan yapılar daha estetik ve düzenli bir şekilde inşa edilecek. Hafta sonu inşaat faaliyetlerine getirilen sınırlamalar, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamayı amaçlarken, pergola ve sundurma düzenlemesi de ilçemize estetik açıdan katkı sağlayacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de İnşaat Faaliyetlerine Yeni Sınırlamalar Getirildi - Son Dakika

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