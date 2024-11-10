Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Denizli'nin Kale ilçesinde törenle anıldı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kale Kaymakamı Burak Gürbüz, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Anma programı, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti. Günün önemine ilişkin konuşmadan sonra öğrenciler tarafından hazırlanan "10 Kasım" konulu gösteriler sunuldu.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Atatürk 86. Yılında Denizli'de Anıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?