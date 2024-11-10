Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde saygı duruşuyla başlayan törende Atatürk'ün vefat saati olan 09.05'te bayraklar yarıya indirilerek siren çaldı.
Törende konuşan Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, her 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını söyledi.
Büyükelçi Sağman, Cumhuriyet değerleriyle yetişmiş bir Türk diplomat olarak Türkiye'ye hizmet etmekten gurur duyduğunu dile getirdi.
Tören, Büyükelçilik çalışanlarının çocuklarının okuduğu Atatürk temalı şiirlerin ardından sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Atatürk Dakar'da Anıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?