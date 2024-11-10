Atatürk Tiflis'te Anıldı - Son Dakika
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Atatürk Tiflis'te Anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Tiflis'te düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2024 11:47
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te anıldı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene büyükelçilik çalışanları, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri ile Türk vatandaşları ve Türkiye'den konuklar katıldı.

Büyükelçilik bahçesinde yerel saatle 09.05'teki saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve bayrak yarıya indirildi.

Büyükelçi Orbay, törende yaptığı konuşmada, ebediyete intikalinin 86. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnet ve rahmetle andıklarını ifade etti.

Orbay, "Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının değil esasen ölümsüzlüğe yürüyüşünün 86. yılı vesilesiyle Büyükelçiliğimizde bir kez daha bir araya geldik." dedi.

Atatürk'ün dünya tarihine altın harflerle kazınan bir kahramanlık ve kurtuluş destanı yazdığını kaydeden Orbay, yepyeni bir ruhla Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu söyledi.

Orbay, Atatürk'ün sadece Türk halkı için değil bağımsızlık mücadelesi veren ve çağdaşlaşma yolunda ilerlemek isteyen tüm milletler için de bir ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Orbay, Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ömrünün sonuna kadar hizmet ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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