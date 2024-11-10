Atatürk'ün 86. Yıl Dönümünde Anma Töreni - Son Dakika
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Atatürk'ün 86. Yıl Dönümünde Anma Töreni

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde Selanik'te düzenlenen anma törenine katıldı. Duman, 'Merak etme Atam; emanetin ve bize bıraktığın bu şanlı bayrak, ilelebet payidar kalacaktır' dedi.

10.11.2024 17:47
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(İZMİR)- Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıl dönümünde Selanik'te yapılan anma törenine katılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Merak etme Atam; emanetin ve bize bıraktığın bu şanlı bayrak, ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret ederek Selanik Başkonsolosluğu'nun düzenlediği anma törenine katıldı. Büyük katılımın olduğu törende, saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde duygu dolu anlar yaşandı.

Atatürk'ün fikirlerini sonsuza dek yaşatacaklarını vurgulayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Bir ulusun kaderinin değiştiği yerdeyiz, Selanik'te. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, dünyaya gözlerini bu evde açtı ve böylece bir ulusun makus talihi değişti. O, sadece bir lider değil, bizlere geçmişten bugüne taşıdığımız büyük bir miras bıraktı. 101 yıldır emanet ettiği Cumhuriyetimiz, dimdik ayakta... Bu sevgi ve minnet, her 10 Kasım'da, 86 yıldır süregelen bir milletin özlemiyle birleşiyor. Merak etme Atam; emanetin ve bize bıraktığın bu şanlı bayrak, ilelebet payidar kalacaktır."

"Hüzünlüyüz ancak böyle bir önderimiz olduğu için aynı zamanda kıvançlıyız"

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik ise "Hüzünlüyüz ancak böyle bir önderimiz olduğu için aynı zamanda kıvançlıyız. Atamızın, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleri Cumhuriyet'i, milletine emanet ettiğinin en büyük kanıtıdır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün 86. Yıl Dönümünde Anma Töreni - Son Dakika

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