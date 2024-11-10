Atatürk'ün Anısına Fidan Dikimi Etkinliği

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(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kazdağları'nın Dereli Mahallesi Bal Ormanı'nda ve Bal Köy Projesi kapsamında gerçekleşen "Ata'ya Minnet Fidan Dikimi" etkinliğinde, Atatürk'ün doğaya ve vatana olan sevgisini simgeleyen fidanlar toprakla buluşturuldu.

Edremit Belediyesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bir araya getirilmesi ile düzenlenen etkinlikte, Kazdağları'nın eteklerindeki kırsal Dereli Mahallesi Bal Ormanı'nında "Ata'ya Minnet Fidan Dikimi" sloganı ile fidanlar toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Edremit Kent Konseyi Başkanı Abdullah Soykan, Dereli Mahalle Muhtarı Nuri Özdemir, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda gönüllü katıldı. Etkinlikte, Atatürk'e duyulan minnet ve saygının bir ifadesi olarak doğaya fidan dikildi. Başkan Ertaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu fidanlar, Atatürk'ün bize miras bıraktığı değerlere olan bağlılığımızın bir sembolü olarak büyüyecek ve gelecek nesillere bir emanet olarak kalacaktır" dedi.

Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" anlayışına atıfta bulunan Ertaş, doğaya olan saygının ve çevreyi koruma bilincinin önemini vurguladı. Başkan Ertaş, "Bizler de onun izinden giderek Kazdağları'nın doğal güzelliklerini ve zenginliklerini korumaya, doğaya olan borcumuzu ödemeye kararlıyız" diyerek etkinliğe katkı sağlayan tüm kurum ve gönüllülere teşekkür etti.