Atatürk'ün Manastır Mezuniyeti Anıldı - Son Dakika
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Atatürk'ün Manastır Mezuniyeti Anıldı

Kuzey Makedonya, Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi'nde mezuniyetini anma töreni düzenledi.

13.03.2025 18:17
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Kuzey Makedonya'da, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi'nden mezuniyetinin 126. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

"Manastır Şehir Müzesi" olarak kullanılan eski Manastır Askeri İdadisi'ndeki törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya Ordusu Harekat Komutanı Tuğgeneral Mirçe Gjorgoski, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Ramazan Toper, Manastır Belediye Başkanı Toni Konjanovski'nin yanı sıra siyasetçiler, milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı.

Tören, Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Manastır'ın, Kuzey Makedonya'nın siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatının önemli bir boyutunu oluşturduğunu söyledi.

Mart 1896'dan itibaren 3 yıl boyunca Manastır Askeri İdadisi'nde eğitim gören Mustafa Kemal'in fikir hayatının altyapısının burada oluşmaya başladığını anlatan Ulusoy, "Buradaki yılları, büyük önder olmasına uzanan yolda fikir ve kişiliğinde önemli etkiler bırakmıştır. Bu itibarla Manastır Askeri İdadisi'nin tarihimizde özel bir yeri bulunmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin 1923'ten itibaren Atatürk'ün önderliğinde yapılan atılım ve elde edilen kazanımların üzerine yenilerini inşa ederek ilerlemeyi amaçladığını vurgulayan Ulusoy, bu doğrultuda uluslararası toplumla ilişkilerinde Atatürk'ün ilkelerini gözettiğine dikkati çekti.

Ulusoy, "Atatürk'ün eğitim gördüğü, atmosferini soluduğu ve dünya görüşünün şekillenmesinde büyük etkisi olduğu Manastır şehri, ortak tarihimizde de ayrı bir öneme sahiptir. Köklü tarihimiz ve ortak kültürümüzün halklarımız için bir zenginlik kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Beşeri bağlarımızdan güç alan her alandaki işbirliğimizden büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Atatürk, tüm askeri liderler için büyük bir ilham kaynağıydı"

Gjorgoski de burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kuzey Makedonya'da Atatürk'ün eserine sahip çıkmanın kendileri için yükümlülük olduğunu gururla vurguladıklarını aktardı.

Vizyon sahibi, memleketinde köklü ve olumlu değişimler yapan Atatürk hakkında söylenecek çok şey olduğunu belirten Gjorgoski, "Ancak bir general ve ordu mensubu olarak şunu vurgulamalıyım ki, Mustafa Kemal Atatürk, tüm askeri liderler için büyük bir ilham kaynağıydı ve sonsuza dek öyle kalacaktır." dedi.

Toper ise bu törenin düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye ve Kuzey Makedonya yetkililerine teşekkür ederek, "Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında gücünü ortak tarih ve kültürden alan karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği anlayışı mevcuttur. İki ülke arasındaki diplomatik, askeri, ticari, eğitim ve kültürel alanlarda karşılıklı saygı temeline dayalı çok yönlü ilişkiler artarak devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetliler, Atatürk Anı Odası'nı ziyaret etti ve anı defterini imzaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Manastır Mezuniyeti Anıldı - Son Dakika

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