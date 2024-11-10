Atatürk\'ün Vefatında Saygı Duruşu

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GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenler çalınca makinist, Samsun- Sivas seferini yapan yolcu trenini durdu. Ayağa kalkan yolcular, saygı duruşunda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde ülke genelinde anma törenleri düzenlendi. Saatler 09.05'i gösterirken sirenlerin çalmasıyla devlet demiryolları trafiği de durdu. Samsun-Sivas seferini yapan yolcu treninin makinisti sirenlerin çalmasıyla Ayvacık ilçesine bağlı Meşelidüz mevkisinde kornaya basarak treni durdurdu. Trende bulunan yolcular da saygı duruşunda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun