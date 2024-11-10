Atatürk'ün Vefatının 86. Yıl Dönümünde Sergi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atatürk'ün Vefatının 86. Yıl Dönümünde Sergi

Atatürk\'ün Vefatının 86. Yıl Dönümünde Sergi

Ankara Etnografya Müzesi'nde '10 Kasım Matemi' sergisi açıldı, 17 gazete manşeti yayınlandı.

10.11.2024 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde, 10 Kasım 1938'den 10 Kasım 1953'e kadar '10 Kasım'larda çıkan 17 gazete manşeti, '10 Kasım Matemi' temasıyla Ankara Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde, Ankara Etnografya Müzesi'nde, '10 Kasım Matemi' isimli sergi açıldı. Sergide, 10 Kasım 1938'den 10 Kasım 1953'e kadar geçen sürede, dönemin önde gelen gazetelerinden Cumhuriyet, Dünya, Ulus, Zafer, Tan, Son Saat gibi 17 ayrı gazetenin manşetleri ziyaretçilere sunuldu. Koleksiyoner Gürkan Gürbüz'e ait özel sergiye, Türkiye'nin birçok şehrinden Ankara'ya gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

'DUYGUSAL ANLARA TANIKLIK ETTİK'

13 Kasım gününe kadar ziyaret edilebilecek sergiyle ilgili bilgi veren Etnografya Müze Müdürü Veysi Gün, ilk saatlerden itibaren 2 bin 500 kişinin sergiyi ziyaret ettiğini söyleyerek, "Vatandaşlarımızın büyük bir coşkuyla ziyaretleri devam etmektedir. Sergi 3 gün açık kalacaktır ve bu süre zarfında gazetelerimizi her gün değiştireceğiz. Yarın yine aynı gazetelerin farklı sayıları olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezenlerin duygusal anlarına tanıklık ettiklerini de belirten Veysi Gün, "Bu bizi gururlandırdı, duygulandırdı. Günün ayrı bir anlamı, ayrı bir önemini vurgulamak için dikkate şayan bir kare olduğunu söyleyebiliriz. Etnografya Müzesi'ni bu anlamlı günde ziyaret eden tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederiz. Bu üç günlük sürede de tekrar gelmelerini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Kültür Sanat, Etkinlik, 10 Kasım, Güncel, Ankara, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Vefatının 86. Yıl Dönümünde Sergi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:23 Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu
15:53 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü’ndeki toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı
15:14 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi’nden açıklama geldi 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi
11:49 Minik Şirin’in katiliyle ilk kez karşılaştığı görüntüler ortaya çıktı Minik Şirin'in katiliyle ilk kez karşılaştığı görüntüler ortaya çıktı
11:35 Yaban domuzları plajda kadına saldırdı Yaban domuzları plajda kadına saldırdı
11:25 Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump’ın çıplak fotoğraflarını yayınladı Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump'ın çıplak fotoğraflarını yayınladı
11:19 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi damga vurdu Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu
11:17 Elektrik ve doğalgazda “çoktan çok, azdan az“ dönemi başlıyor Elektrik ve doğalgazda "çoktan çok, azdan az" dönemi başlıyor
10:49 Masterchef’te yüzü yanan Beyza’nın son hali Masterchef'te yüzü yanan Beyza'nın son hali
10:47 İŞKUR 1.2 Milyon Vatandaşı İşe Yerleştirdi İŞKUR 1.2 Milyon Vatandaşı İşe Yerleştirdi
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 18:07:15. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Vefatının 86. Yıl Dönümünde Sergi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.