Atatürk Üniversitesi 36 lisans programında TYÇ logosu kullanma hakkı kazandı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi 36 lisans programında TYÇ logosu kullanma hakkı kazandı

Atatürk Üniversitesi 36 lisans programında TYÇ logosu kullanma hakkı kazandı

Atatürk Üniversitesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu kullanma hakkı kazanan 36 lisans programını duyurdu. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu hakların öğrencilerin diplomalarının yurt dışında tanınmasını ve istihdam imkanlarının artmasını sağlayacağını belirtti. Ayrıca, bu uygulamanın yatay ve dikey öğrenci hareketliliğini kolaylaştıracağını vurguladı.

01.06.2024 12:13
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Atatürk Üniversitesinin 36 lisans programı daha, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu kullanmaya hak kazandı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki yıllarda TYÇ logosunu diplomalarında kullanmaya hak kazanan Mühendislik Fakültesi Makine, Kimya ve İnşaat Mühendisliği programlarının ardından, eczacılık, arkeoloji, coğrafya, felsefe, İngiliz dili ve edebiyatı, sanat tarihi, sosyoloji ve tarih gibi 36 lisans programında da TYÇ logosu kullanma hakkı elde edildi.

Atatürk Üniveristesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu programlardan mezun olan öğrencilerin diplomalarının yurt dışında daha hızlı tanınacağını ve istihdam edilme imkanlarının artacağını belirterek, kazanılan bu haklarla yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde de kolaylık sağlanacağına dikkati çekti.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında sürdürdükleri çalışmaların olumlu olarak neticelenmesinden ve 36 lisans programının TYÇ logosu kullanma hakkını elde etmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Çomaklı, şöyle devam etti:

"Belirlenen yükseköğretim programlarının öğrenme kazanımları kalite güvencesi altına alındı ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından onaylanarak Yükseköğretim Kuruluna sunuldu. Kazanılan unvan, üniversitemizde uluslararası standartlarda eğitim verildiğinin en önemli nişanesidir. Üniversitelerin tüm programlarının bu yeterliliğe sahip olması önem arz etmektedir. Bu işin mimarı olan Kalite Koordinatörlüğü, Önlisans ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, üniversitemizin uluslararasılaşmasına hız kazandıracak bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi 36 lisans programında TYÇ logosu kullanma hakkı kazandı - Son Dakika

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