Atatürk Üniversitesi Öğrencileri, Dron Projesiyle TEKNOFEST Yarışmasında Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Öğrencileri, Dron Projesiyle TEKNOFEST Yarışmasında Yarı Finale Yükseldi

Atatürk Üniversitesi Öğrencileri, Dron Projesiyle TEKNOFEST Yarışmasında Yarı Finale Yükseldi

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden 8 öğrenci, afetlerde arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için geliştirdikleri dron projesiyle TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda yarı finale yükseldi. Öğrenciler, 'Kurtarmak için yükseliyoruz' sloganıyla 'Debron' isimli dronlarını daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Proje, 2011 yılında Van'da meydana gelen depremlerden etkilenen öğrenciler tarafından hazırlandı. Öğrenciler, termal kamera ve 3 boyutlu harita için destek bekliyor.

03.06.2024 10:38
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ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nden 8 öğrenci, afetlerde arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için geliştirdikleri dron projesi ile TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda yarı finale yükseldi. 'Kurtarmak için yükseliyoruz' sloganıyla 'Debron' isimli dronlarını daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdüren öğrencilerden Hüseyin Ayğan (23), "Kendi uçuş kontrol yazılımımızı yazdık. Yine kendi tasarımımız olan dron çıktısını aldık. Devre kart tasarımımızı oluşturuyoruz" dedi.

Van'da 2011'de meydana gelen 2 büyük depremi yaşayan Atatürk Üniversitesi Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nden Hüseyin Ayğan, afetlerde arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için proje hazırladı. Projeye yine aynı fakülteden öğrenciler Beyza Konuker (22), Aleyna Korkmaz (21), İbrahim Hakkı Harmankaya (22), Seval Olgaç (21), Nuri Eray Bilgin (22), Berkay Sönmez (22) ve Doğukan Yanık (22) da destek verdi. 8 öğrenci, arama-kurtarma çalışmaları için 'Depron' isimli bir dron geliştirdi.

300 PROJE ARASINDA 2'NCİ OLDU

İstanbul'da özel bir bankanın düzenlediği ve 300 projenin yarıştığı yarışmada 2'nci olan öğrenciler, 30 bin TL'lik ödül de kazandı. Bu parayı 'Depron'u geliştirmek için kullanan öğrenciler, şimdi de TEKNOFEST'e hazırlanıyor. Yarı final öncesi 'Kurtarmak için yükseliyoruz' sloganıyla çalışmalarını sürdüren öğrenciler, dronun devre kartı tasarımı üzerinde çalışıyor. Öğrenciler ayrıca projeleri için gerekli termal kamera ve 3 boyutlu harita için destek bekliyor.

'TEKNOFEST'TE YARI FİNALE YÜKSELDİK'

Oltu Gençlik Merkezi'nde proje üzerine çalıştıklarını belirten Hüseyin Ayğan, "Kendi uçuş kontrol yazılımımızı yazdık. Yine kendi tasarımımız olan dron çıktısını aldık. Devre kart tasarımımızı oluşturuyoruz. Görüntü işlemi yapmaya başladık. Web sitemizi kurduk. 'Depron' isminin patentini aldık. TEKNOFEST'te İnsanlık Yararına Teknoloji kategorisinde yarı finale yükseldik. Bütün bu çalışmaları, ekip arkadaşlarımızla, kendi imkanlarımızı kullanarak yaptık" diye konuştu.

'KENDİ İMKANLARIMIZLA BİR YERE KADAR GELEBİLDİK'

3 boyutlu harita ile hasarlı binalardaki yıkılma riskini tespit edeceklerini belirten Ayğan, "Termal kamerayla da enkazdaki yaralılar tespit edilecek. Özel olarak tasarladığımız ev tipi jeneratörle çabuk tükenen bataryalar şarj edilecek. Arama çalışması biten enkazlarda 3D harita üzerinde işaretlenerek, ekiplere yardımcı olacak. Eksik olan malzemelerin temini için destek bekliyoruz. Çünkü bizler afetlerde arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için yola çıktık. Kendi imkanlarımızla bir yere kadar gelebildik. Eğer gerekli cihazların temini noktasında yardım sağlanırsa 'Depron' dron, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılabilir hale gelir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi Öğrencileri, Dron Projesiyle TEKNOFEST Yarışmasında Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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