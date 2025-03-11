Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırı: 1 Çocuk Öldü - Son Dakika
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Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırı: 1 Çocuk Öldü

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Deyr el-Belah'a düzenlediği saldırıda bir Filistinli kız çocuğunu öldürdü.

11.03.2025 22:16
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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırıda Filistinli bir kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynakları ile görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentinin güneydoğusuna ateş açtı.

Açılan ateşte ağır yaralanan Filistinli bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail'in Gazze'ye sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7'ye yükseldi.

Tel Aviv ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarla ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze'deki altyapının yüzde 88'i yok edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Sağlık, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırı: 1 Çocuk Öldü - Son Dakika

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