Atık saçlarla denizi temizleyecekler
Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi, İş Fikri Yarışması'nda finalde
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Öğretmeni Fatma Özgür Yağız:
"Saçların yağları çeken suyu bırakan özelliğinde yola çıktık"
KAYSERİ - Kayseri Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri 'süzgeç' adlı projeleriyle, İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen İş Fikri Yarışması'nda 102 takım arasından son 12'ye kaldı. Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Öğretmeni Fatma Özgür Yağız, "Saçların yağları çeken suyu bırakan özelliğinde yola çıktık" dedi.
Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İş Fikri Yarışması'nda 102 takım arasından son 12'ye kaldı. İki Otomotiv ve Elektromekanikerliği Bölümü, bir de Kadın Kuaförlüğü Bölümü öğrencisi tarafından geliştirilen 'süzgeç' adlı proje geliştirildi. 'Süzgeç' adlı projede atık saçlardan oluşturulacak filtreyle tatlı sulardaki ve denizdeki atıkların temizlenmesi amaçlanıyor. Öğrenciler projeleriyle 27-29 Şubat tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek finallerde dereceye girmeye çalışacak.
"Öğrencilerimizin ilk 3'e girmelerini umuyoruz"
İş Fikri Yarışması hakkında bilgiler veren Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Salih Kartoğlu, "Kayseri Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi olarak, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen İMEP projesi kapsamında okulumuzda 1 öğretmen ve 3 öğrenciyle birlikte iş fikri yarışmasına katıldık. Bu iş fikri yarışmasında ekibimiz 'süzgeç' adlı projeleriyle son 12'ye finale kaldı. Bu takımımız 27-29 Şubat tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan final etabına katılacaklar. İnşallah orada da ilk 3'e girerek derece almalarını umuyoruz" dedi.
"Atık saçlarla, denizdeki atıklar temizlenecek"
Projeye öncülük eden Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Öğretmeni Fatma Özgür Yağız ise, "Projemizin ismi 'süzgeç.' Süzgeç projesi, kadın ve erkek kuaförlerinden atık olarak elde edilen saçlarla bir filtre yapmayı hedefliyor. Bu filtreler, fabrikalardan özellikle tatlı sulara ya da denize atılan atık maddeleri filtreleme yapmayı hedefliyor. Saçların yağları çeken suyu bırakan özelliğinde yola çıktık. Projemizi bu minvalde oluşturduk. Fabrikalarda daha uygun fiyata filtreleme yapmayı amaçlıyoruz. Ekibimizde 2 tane motor bölümü öğrencimiz ve 1 tane de güzellik ve saç bakım öğrencimiz bulunuyor. Ekibimiz benimle birlikte 4 kişiden oluşuyor" şeklinde konuştu.
"Su kirliliğini nasıl engelleyebiliriz diye düşündük"
Suların kirlenmesinden ve canlıların zarar görmesinden dolayı böyle bir projeyle yarışmaya girdiklerini söyleyen Otomotiv ve Elektromekanikerliği Bölümü öğrencisi, Yusuf Karaboğa da, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Her yıl yüzlerce ton atığın denize dökülmesi, denizde yaşayan canlıların zarar görmesi ve sularımızın kirlenmesine neden olduğu için biz bu yönde bir çalışma yapmak istedik. Arkadaşlarımızla okulumuzda toplanıp, 'bunu nasıl engelleyebiliriz ya da yenilenebilir şekilde nasıl çözüm bulabiliriz' diye konuştuk. Atık insan saçlarının filtrelenerek ve pres makinasında bunların filtre haline getirilmesiyle oluşan bir proje. Doğaya dökülen atık yağların ve pisliklerin filtrelenmesi için kullanmak istiyoruz. Bu projeyi biz yazdık ve çizdik. Projemiz 102 takım içerisinde son 12 takıma kaldı. Yani biz finalist olduk. İnşallah bu projeyi hayata geçireceğiz."
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