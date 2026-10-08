Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti

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Atilla Taş\'ın kızı hayatını kaybetti
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Ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Ölüm sebebinin düşme mi yoksa intihar mı olduğu hususunda henüz yetkili makamlardan resmi bir açıklama gelmedi.

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin’de bir sitedeki apartmanın 14’üncü katından düşüp yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Liparis 5 Tatil Sitesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14'üncü kattan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

DÜŞME Mİ İNTİHAR MI? 

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Gazeteci Burhan Akdağ, ölüm sebebinin düşme mi yoksa intihar mı olduğu hususunda henüz yetkili makamlardan resmi bir doğrulamaya ulaşamadığını ifade etti. Paylaşımında yaşadığı üzüntüyü dile getiren Akdağ, "Biraz önce aldığım bilgiye göre, sanatçı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın bu sabah Mersin'de hayatını kaybettiği iddia ediliyor" ifadelerini kullandı.

Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti

"SEVGİLİ ATİLLA, SANA ULAŞAMADIM"

Bir baba olarak böyle bir haber karşısında ne söyleyeceğini bilemediğini anlatan Akdağ, Atilla Taş'a seslenerek "Sevgili Atilla... Sana ulaşamadım. Belki de böyle bir zamanda hiçbir telefonun, hiçbir sözün, hiçbir tesellinin anlamı yoktur" dedi. 

Atilla TaşMagazinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Beşir Beşir:
    Zor bir durum her ne kadar karşıt görüşte de olsak Allah kimseye evlat acısı vermesin Allah rahmet eylesin 42 0 Yanıtla
  • j7jxgdbtwj j7jxgdbtwj:
    Allah rahmet eylesin.gencecik yavrumuz yazmak çok mu zor..Genç kadın ne demek ???? 17 1 Yanıtla
    Nazif Dayikaraca Nazif Dayikaraca:
    j7jxgdbtwj:Sözlerinizde sonuna kadar haklısınız,peki sözde birçok ünlünün arkasından Allah'ın adını anmayıpta ışıklar içinde uyusun diyene alkışlayanlara yada devri daim olsun diyenlerede bir sözünüz varmı? 2 1
  • elhakifan elhakifan:
    mekanı cennet olsun inşallah Allah geride kalanlara sabır versin. 6 0 Yanıtla
  • Dilek yıldzıbaş Dilek yıldzıbaş:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun çok zor bir durum 4 0 Yanıtla
  • tunceralck70 tunceralck70:
    Allah rahmet eylesin evlat acısı. sabırlar diliyorum 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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