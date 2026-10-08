Atilla Taş\'ın kızı hayatını kaybetti

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin’de bir sitedeki apartmanın 14’üncü katından düşüp yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Liparis 5 Tatil Sitesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14'üncü kattan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

DÜŞME Mİ İNTİHAR MI?

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Gazeteci Burhan Akdağ, ölüm sebebinin düşme mi yoksa intihar mı olduğu hususunda henüz yetkili makamlardan resmi bir doğrulamaya ulaşamadığını ifade etti. Paylaşımında yaşadığı üzüntüyü dile getiren Akdağ, "Biraz önce aldığım bilgiye göre, sanatçı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın bu sabah Mersin'de hayatını kaybettiği iddia ediliyor" ifadelerini kullandı.

"SEVGİLİ ATİLLA, SANA ULAŞAMADIM"

Bir baba olarak böyle bir haber karşısında ne söyleyeceğini bilemediğini anlatan Akdağ, Atilla Taş'a seslenerek "Sevgili Atilla... Sana ulaşamadım. Belki de böyle bir zamanda hiçbir telefonun, hiçbir sözün, hiçbir tesellinin anlamı yoktur" dedi.