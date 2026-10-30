ATSO yeni yönetimi tanıtıldı, Başkan Bahar 49 komiteyi etkinleştirmeyi hedefliyor - Son Dakika
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ATSO yeni yönetimi tanıtıldı, Başkan Bahar 49 komiteyi etkinleştirmeyi hedefliyor

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ATSO'nun yeni yönetim kurulu, ATSO Konferans Salonu'ndaki törenle tanıtıldı. Başkan Berkay Bahar, tüm üyelere eşit hizmet vereceklerini ve 49 meslek komitesini daha etkin hale getireceklerini, Altıntaş'taki imar sorunlarına yönelik çalışmalara başladıklarını söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) yeni yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen törenle tanıtıldı.

ATSO Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Bahar, mazbata törenini yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirdi.

Seçim sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür eden Bahar, Antalya iş dünyasının sorunlarına ortak akıl ve işbirliğiyle çözüm üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yeni dönemde tüm üyelerin temsil edileceğini vurgulayan Bahar, "Seçim bitti. Bugünden sonra bizim için tek bir renk var: Antalya'nın rengi. Bize oy veren ya da vermeyen herkese eşit şekilde hizmet edeceğiz." dedi.

Verilen sözlerin takipçisi olacaklarını ve projelerin hesabını vereceklerini belirten Bahar, 49 meslek komitesini yönetim süreçlerinde daha etkin hale getireceklerini kaydetti.

Bahar, yeni yönetim olarak Altıntaş bölgesindeki imar sorunları ile inşaat ve müteahhitlik sektörünün taleplerine yönelik çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanan geçiş sorunlarının da takipçisi olduklarını ifade eden Bahar, ihracatçıların ve esnafın mağduriyetlerinin giderilmesi için girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Dört yıllık görev süresinin sonunda Antalya iş dünyasının güvenini boşa çıkarmamayı hedeflediklerini dile getiren Bahar, başarılarını kente ve iş dünyasına sağlayacakları katkıyla ölçtüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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