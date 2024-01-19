 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ATV'den düşen arkadaşını kahkahayla izledi...Gülümseten anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

ATV'den düşen arkadaşını kahkahayla izledi...Gülümseten anlar kamerada

Tokat'ta ATV tutkunu olan Özdemir Yağcı, arkadaşlarıyla safari turuna katıldığı sırada ATV'den düşerek takla attı. Arkadaşlarının tepkisi ise gülümsetti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

ATV\'den düşen arkadaşını kahkahayla izledi...Gülümseten anlar kamerada
19.01.2024 - 22:55,  Güncelleme: 22:57
Abone Ol

ATV'den düşen arkadaşını kahkahayla izledi...Gülümseten anlar kamerada

TOKAT - Tokat'ta ATV tutkunu olan Özdemir Yağcı, arkadaşlarıyla kentin kırsal bölgelerine giderek safari turuna katıldı. Tümseği çıkarken ATV'den düşerek takla atan Yağcı'ya arkadaşlarının tepkisi ise gülümsetti.

Tokat'ta gönüllü olarak kurulan Tokat ATV Clup üyeleri hafta sonu kentin kırsal bölgelerine çıkarak safari turu düzenliyor. Bu çerçevede Topçam Yaylasına çıkan 25 kişilik grup zorlu arazi şartlarında gönüllerince eğlendi. Grupla safari turuna çıkan Özdemir Yağcı, ATV'si ile çamurlu tümsekten çıkmak istedi. Bir anda ön tekerleri havaya kalkan ATV'den düşen Yağcı'yı arkadaşları cep telefonu kamerasıyla an be an kaydetti. Sırt üstü yere düşen Yağcı'yı gören bir arkadaşının gülmekten yardım etmemesi ise videoyu izleyenleri kahkahaya boğdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü kısa sürede binlerce kişi beğendi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tokat, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATV'den düşen arkadaşını kahkahayla izledi...Gülümseten anlar kamerada - Son Dakika


12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:26:35. #1.12#
SON DAKİKA: ATV'den düşen arkadaşını kahkahayla izledi...Gülümseten anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement