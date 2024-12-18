Avanos'ta Halı Dokuma Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
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Avanos'ta Halı Dokuma Geleneği Yaşatılıyor

Avanos\'ta Halı Dokuma Geleneği Yaşatılıyor

26 yıldır halı dokuyan Mihrican Cihan ve Hamiyet Ayhan, eserlerini dünya geneline ulaştırıyor.

18.12.2024 12:47
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Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesindeki atölyede çeyrek asırdır halı dokuyan Mihrican Cihan ve Hamiyet Ayhan'ın binlerce ilmekle ortaya çıkardığı halılar, turistler aracılığıyla dünyanın farklı yerlerine taşınıyor.

Avanos ilçesinde özel firmalarla işbirliği halinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından zaman zaman açılan halı dokuma kursları, kaybolmaya yüz tutan bu kültürü yaşatıyor.

Mihrican Cihan ve Hamiyet Ayhan da çalıştıkları atölyede omuz omuza vererek yan yana kurdukları tezgahta çeşitli desenleri yün halıya, ünlü ressamların tablolarını ise ipek halıya dokuyor.

Kimi zaman haftalar kimi zaman motiflerine göre aylar süren emeğin ardından ortaya çıkan eserler yurt içi ve yurt dışından alıcı buluyor.

"Picasso gibi ressamların resimlerini dokuyoruz"

Cihan, AA muhabirine, 1998 yılında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa kaydolduğunu, 26 yıldır ara vermeden rengarenk iplerle halı dokuduğunu belirtti.

Aile üyelerinin farklı alanlarda sanatçı olduğunu, kendisinin ise yeteneğini halılara ilmek ilmek aktardığını kaydeden Cihan, şöyle konuştu:

"Ortaokuldan sonra meslek edinmek için buraya geldim. O dönem ablalarımız vardı, onlardan öğrendik. Şimdi onlar kalmadı ama biz onların izinden gidiyoruz. Yeni gelenleri de biz yetiştiriyoruz. Halı dokumayı seviyorum. Yoksa bu kadar zamandır sürdürmem zor olurdu. Yeni desenler çıkarmak, rengarenk motifler üretmek çok zevkli. Babam heykeltıraştı, kardeşlerim ressam, ben de sanatımı halı üzerine sürdürüyorum. Picasso gibi ressamların resimlerini dokuyoruz. Yün halıda ise 'yedi dağın çiçeği" gibi bilinen motiflerini dokuyorum. Avrupalı turistler başta olmak üzere her yerden gelen ziyaretçiler bu halılardan alıyor. Özellikle ipek tezgahındakiler henüz dokunurken satılıyor. Özel siparişler de oluyor, dokuyup gönderiyoruz."

"Biz, tanınmamış sanatçılarız"

Hamiyet Ayhan ise halı dokumanın dikkat ve sabır istediğini bazen saatlerce aynı motif üzerinde yoğunlaşmak gerektiğini anlattı.

Halı dokuma kültürünün gelecekte de yaşaması için gençlerin daha çok ilgi göstermesini dilediğini ifade eden Ayhan, "1997 yılında aile bütçesine destek olmak için başladım. Önce kaba halı ve yolluk dokudum. İki yıl sonra ustalaştım, ipek halı dokumaya başladım. Biz tanınmamış sanatçılarız. Yıllar içinde o kadar güzel halılar dokuduk ki bunlar yurt dışına gittikçe, satıldıkça seviniyoruz. Bazen desenlere baktığımda hayal kurup 'şurayı değiştirebilirim' diyorum, motifleri değiştirdiğim de oluyor."

Kaynak: AA

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