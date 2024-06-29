Avcılar'da Hafriyat Kamyonuyla Kaldırımda İlerleyen Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Güncel

Avcılar'da, hafriyat kamyonuyla kaldırımda ilerlediği tespit edilen sürücüye toplam 2 bin 70 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün D-100 kara yolu yan yolda bir hafriyat kamyonunun kaldırımda ilerlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Kimliği belirlenen kamyon sürücüsü A.G. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 2 bin 70 lira para cezası kesildi.

Ayrıca, sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem yapıldı.