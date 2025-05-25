AVCILAR\'da Hırsızlık: Peçeli Kadın Telefon Çaldı

AVCILAR'da bir mağazaya gelerek ayakkabı deneyen müşterinin sehpa üzerinde bıraktığı telefonu, müşteri kılığında dolaşan yüzü peçeli bir kadın tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Üniversite Mahallesi'ndeki bir AVM içerisindeki ayakkabı mağazasında meydana geldi. Mağazada beğendiği ayakkabıyı deneyen müşteri, cep telefonunu sehpanın üzerinde bıraktı. Bu sırada müşteri kılığında mağazada dolaşan yüzü peçeli bir kadın, sehpanın üzerindeki telefonu alarak mağazadan çıktı. Müşterinin cep telefonunu bulamaması üzerine mağaza yetkilileri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde hırsızlık anları, saniye saniye görüldü. Telefonun sahibi, hırsızın yakalanması için polise şikayetçi oldu.