Avcılar'da motosiklet çalındı, servis minibüsünden 4 jant kapağı söküldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avcılar'da motosiklet çalındı, servis minibüsünden 4 jant kapağı söküldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avcılar\'da motosiklet çalındı, servis minibüsünden 4 jant kapağı söküldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da dün sabaha karşı park halindeki bir motosiklet, motosikletle gelen 2 şüpheli tarafından çalındı. Yeşilkent Mahallesi'nde ise atık toplayıcı 2 şüphelinin servis minibüsünden söktüğü 4 jant kapağıyla birlikte iki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da motosikletli 2 şüpheli, sokakta park halindeki motosikleti çalarak uzaklaştı. Başka sokakta bulunan servis minibüsünün 4 jant kapağı ise atık toplayıcılar tarafından çalındı. 2 hırsızlık olayı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Firuzköy Mahallesi'ndeki hırsızlık, dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Sokağa motosikletle gelen 2 şüpheliden biri araçtan inerek park halindeki motosikletin yanına gitti. Şüpheli, kısa sürede çalıştırdığı motosiklete binerek diğer şüpheliyle birlikte sokaktan ayrıldı. Yeşilkent Mahallesi G-123 Sokak'ta ise park halindeki servis minibüsünün yanına 'çekçek' olarak bilinen el arabasıyla gelen atık toplayıcı 2 şüpheli, 4 jant kapağını kısa sürede sökerek çaldıktan sonra uzaklaştı. 2 hırsızlık olayı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
Yeşilkent MahallesiMotosikletHırsızlıkGüvenlik3. SayfaAvcılarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındı Şimdi bakımevinde Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi!
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
13:00
A Milli Takım’da İtalya maçı öncesi 7 isim kadro dışı
A Milli Takım'da İtalya maçı öncesi 7 isim kadro dışı
12:49
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
12:20
KKTC’de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
11:11
Burkina Faso lideri Traor: Casuslara idam cezası uygulanacak
Burkina Faso lideri Traoré: Casuslara idam cezası uygulanacak
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 13:26:13. #7.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da motosiklet çalındı, servis minibüsünden 4 jant kapağı söküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei