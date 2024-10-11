AVM'de Bıçaklı Saldırı: 17 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

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Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinin (AVM) önünde 3 kişiyi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri dün saat 17.15 sıralarında Kayaşehir'deki AVM'nin önünde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, olayda E.Ç. (58), S.Y. (32) ve H.F.E'nin (14) yaralandığını tespit etti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, 17 yaşındaki M.G. olduğunu tespit ettiği zanlıyı ikametinde gözaltına alındı.

M.G'nin emniyetteki ifadesinde, bilgisayar ve telefondan sürekli savaş oyunları oynadığını, bu oyunların rüyalarına da girdiğini anlattığı öğrenildi.

Olay günü de benzer rüyalar gördüğünü kaydeden M.G'nin, uyandıktan sonra mutfaktan bıçak alıp dışarıya çıktığını, kafede oturduklarını gördüğü kişileri bıçakla yaraladığını söylediği belirtildi.

M.G'nin, kafedekilerden özellikle birini seçmediğini, oyunlarda olduğu gibi gerçek hayatta da şahısların kendisine saldıracağını düşündüğü için eylemi gerçekleştirdiğini ifade ettiği kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G, Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinde de "Oynadığım oyunların etkisinde kaldığım için böyle bir şey yaptım." dediği öğrenilen M.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.