Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'nın yanı sıra Gazze'deki durumu ele almayı reddetti - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'nın yanı sıra Gazze'deki durumu ele almayı reddetti

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Ukrayna'nın yanı sıra Gazze'deki durumun ele alınması talebi reddedildi. Sol grup adına konuşan bir milletvekili, Gazze'deki soykırımın gündeme alınmasını ve bir karar tasarısının oylanmasını istedi. Ancak oylamada 251 milletvekili Gazze konulu oturum için ret oyu verdi.

17.07.2024 11:49
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Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, bazı milletvekilleri, yeni yasama döneminin başlangıcında Ukrayna'nın yanı sıra Gazze'deki durumun da ele alınmasını istedi ancak oylama sonucunda söz konusu talep reddedildi.

6-9 Haziran'daki seçimlerin ardından dün ilk kez toplanan AP Genel Kurulu, 2. gününde "Ukrayna'ya destek" konulu oturum için bir araya geldi.

Başkanlığa yeniden seçilen Roberta Metsola, Ukrayna konusuna geçilmeden önce gündeme madde ekletme talebinde bulunan siyasi grupların temsilcilerine söz verdi.

Sol grup adına konuşan Portekizli Milletvekili Catarina Martins, grubunun "Gazze'deki soykırım"ın gündeme alınmasını ve bir karar tasarısının oylanmasını istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu on binlerce ölü. Hastaneler ve okullar yıkıldı, Gazze'de açlık ve hastalık insanları öldürüyor. Sivil ve yetkililer arasında ayrım yapılmıyor. Uluslararası hukukun temel ilkeleri ihlal ediliyor. İsrail, kendisinin güvenli olarak belirlediği alanları dahi bombalıyor. Bir soykırıma tanık oluyoruz. AB'nin özel sorumluluğu var. İsrail ile ortaklık anlaşması var.

Avrupa'nın silahları ve parası da Gazze'de insanları öldürüyor. Dolayısıyla yasama organımızı güvenilir kılmak için dönemin başında, Gazze'deki duruma ilişkin bir oturuma ihtiyacımız var. Bu nedenle bu öğleden sonra gündemin bir numaralı maddesi olarak 'Gazze'de insani ve uluslararası hukukun savunulması' konusunu tartışmaya davet ediyorum."

Martins'in önerisi oylandı ancak reddedildi. Oylamaya katılan 416 milletvekilinden 251'i "Gazze" konulu oturum için ret oyu verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'nın yanı sıra Gazze'deki durumu ele almayı reddetti - Son Dakika

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