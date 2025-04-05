Avrupa Sosyalist Partisi'nden CHP'ye Ziyaret... George Papandreou: Ekrem'le Gurur Duyuyoruz. Bu Mücadele Demokrasi ile Otokrasi Arasında Bir Mücadele

(ANKARA) - Avrupa Sosyalist Partisi (PES) heyeti, CHP'ye dayanışma ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrasında yapılan açıklamada konuşan Sosyalist Enternasyonel Onursal Başkanı, eski Yunanistan Başbakanı George Papandreuo, "Ekrem'le gurur duyuyoruz. Türk halkıyla gurur duyuyoruz. Bu mücadele demokrasi ile otokrasi arasında mücadele. İstanbul sokaklarındaki bu mücadele Atina'nın sokaklarında da Oxford, Brüksel'in, tüm dünyanın sokaklarında da gerçekleşiyor" diye konuştu. Avrupa Sosyalist Partisi Başkan Yardımcısı Yonnec Pollet ise "Sayın Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve haksız yere, gerekçesiz bir şekilde tutuklanmış tüm diğer belediye başkanlarına dayanışma içerisinde olduğumuzu söylemek, adaletin siyasi hale getirilmesine karşı görüşlerimizi dile getirmek ve bunun kabul edilemez olduğunu sizlerle paylaşmak için bu ziyareti gerçekleştiriyoruz" dedi.

PES heyeti, CHP'ye dayanışma ziyaretinde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşme sonrasında Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı, eski Yunanistan Başbakanı George Papandreou ve Avrupa Sosyalist Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Yonnec Polet ile ortak açıklama yaptı.

Papandreou, "Sizin mücadeleniz bizim mücadelemiz" diyerek şunları söyledi:

"Bugün burada Avrupa sosyalist partileriyle beraber bulunuyoruz. Bugün bulunurken sadece bir dost olarak değil, sadece bir Yunanlı olarak bulunmuyorum. Burada aranızda demokrasiye inanan kişi olarak Ekrem İmamoğlu'yla ve haksız yere hapse atılmış pek çok kişiyle dayanışma için bulunuyorum. Demokrasiye olan inancımdan dolayı buradayım. Sizin de bildiğiniz gibi İsmail Cem zamanlarından Yunan-Türk dostluğu için çok çabalar sarf etmiş biri olarak bu dostluğa inancım sonsuz. Hem Türk halkı hem Yunan halkı barış istiyor, iş birliği içerisinde olduğumuzu görmek istiyor. Türkler de aynı şeyi arzu ediyorlar, Yunanlılar da arzu ediyorlar ve bu çerçevede ben şunu düşünüyorum; sizin ümit ettiğiniz Türkiye, Avrupa'nın parçası olarak gördüğünüz, demokrasinin yükseldiğini gördüğünüz Türkiye'nin ümidi bizim de ümidimiz. Sizin mücadeleniz bizim de mücadelemiz. Bu mücadele sınır tanımayan, sınırın ötesinde ortak bir mücadeledir.

"Bu mücadele hayatta kalma mücadelesi, arzu edilene ulaşma mücadelesi"

Sayın Başkan biz bugün burada size ne yapmanız gerektiğini demek için bulunmuyoruz. İşinizi nasıl yürütmeniz gerektiğini söylemek için bulunmuyoruz ya da işinize müdahale etmek için bulunmuyoruz. Çünkü siz zaten yapmanız gereken işi nasıl yapmanız gerektiğini son derece iyi biliyorsunuz. Siz verdiğiniz mücadelede çok daha iyi ve güçlü bir Türkiye için, adalet için ve demokrasi için son derece kararlı bir mücadeleyi yürütüyorsunuz. Sizin mücadelenizi uzun zamandır yakından izliyorum. Hem Sosyalist Enternasyonel kapsamında hem de Türkiye içerisindeki çalışmalarınızda gördüğüm CHP'deki hareketin başını çok daha iyi bir Türkiye için çekiyorsunuz. Bu yönde çalışmalarınızı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması için Türkiye'de gerçek demokrasinin başarılı bir şekilde tesis edilmesi için siz ve Ekrem beraber mücadele ederek CHP hareketinin başını çekiyorsunuz. Sizlerle gurur duyduğumuzu söylemek istiyorum. Sayın Başkan sizinle gurur duyuyoruz. Ekrem'le gurur duyuyoruz. Türk halkıyla ve Türk dostlarımızla gurur duyuyoruz. Çünkü bu mücadele sizin mücadeleniz. Aynı zamanda bizim de mücadelemiz. Bu mücadele demokrasi ile otokrasi arasında mücadele. Bu sadece İstanbul sokaklarında gerçekleşmiyor. İstanbul sokaklarındaki bu mücadele Atina'nın sokaklarında da Oxford, Brüksel'in, tüm dünyanın sokaklarında da gerçekleşiyor. Bu mücadele hayatta kalma mücadelesi, arzu edilene ulaşma mücadelesi ve bu şekliyle barış için daha güçlü bir toplum yaratmak için yürütülen mücadele.

"Tutuklanmış olan öğrencilere vermiş oldukları mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu iletmek isteriz"

Ekrem İmamoğlu, insanların, bireylerin, hem kalplerine hem akıllarına dokunarak Türkiye için çok daha farklı bir vizyon isteğiyle hepsini paylaşabildi. Bu çerçevede sizden ricam bu ziyaretimiz kapsamında kendisine, ailesine, tutuklanmış olan öğrencilere, onlarla beraber çalışanlara, dostlarına, bütün herkese özgürlük ve demokrasi adına vermiş oldukları mücadelelerinde dayanışma içerisinde yanlarında olduğumuzu ve içten selamlarımızı iletmek isteriz. Esasında Ekrem İmamoğlu çok sıra dışı bir ricada bulundu ve şeffaflık talep etti. Kendisinin içinde bulunduğu durum daha mahkemesi görülmeden tutukluluk halinin gerçekleşmesi son derece sıra dışı bir durum. Dolayısıyla bir süratle ve en hızlı şekliyle kendisinin serbest bırakılmasını ve aynı şekilde tutuklanmış olan diğer tüm bireylerin, serbest bırakılmasını ve bu şekliyle mahkemelerin devam etmesini isteyerek bu çağrıda bulunuyoruz. Ekrem İmamoğlu bir çağrıda bulundu ve dedi ki, 'Mahkemeler son derece şeffaf bir şekilde, canlı olarak televizyonlarda yayınlansın. Herkes bu şekilde mahkemede nelerin olduğunu duysun, dinleyebilsin'. Bu çağrısını desteklediğimizi söylemek istiyorum. Türkiye'deki hukukun üstünlüğü, adalet ve şeffaflık için dayanışma ve destek duygularımızı bir kez daha dile getirmek istiyorum."

"Adaletin siyasi hale getirilmesine karşı görüşlerimizi dile getirmek için bu ziyareti gerçekleştiriyoruz"

Avrupa Sosyalist Partisi Başkan Yardımcısı Yonnec Pollet ise CHP Genel Merkezi'ne yaptıkları ziyarete ilişkin "Avrupa sosyalistleri, Avrupa Sosyalist Partisi olarak zaten geçtiğimiz hafta içerisinde de başkanımızla beraber dayanışma ziyaretini gerçekleştirdik. Bu ziyaretimiz vesilesiyle de Sayın Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve haksız yere, gerekçesiz bir şekilde tutuklanmış tüm diğer belediye başkanlarına dayanışma içerisinde olduğumuzu söylemek için, adaletin siyasi hale getirilmesine karşı görüşlerimizi dile getirmek için ve bunun kabul edilemez olduğunu sizlerle paylaşmak için bu ziyareti gerçekleştiriyoruz" ifadeleri kullandı.

"Hapiste bulunan muhalif liderlerin serbest bırakılmasını çağrımızı yinelemek istiyoruz"

Ziyarette çok sayıda Avrupa sosyalistlerine bağlı temsilcinin bulunduğunu sözlerine ekleyen Pollet, şunları kaydetti:

"Bugün aramızda Avrupa sosyalistlerine bağlı pek çok temsilci bulunuyor. İtalyan Meclisi'nden bir temsilci, Bulgaristan Sosyalist Partisi'nden bir temsilci, PSP, PVDA, dayanışma ve destek dileklerini dile getirmek üzere eski Başbakan Yorgo Papandreu aramızda. Atina Belediye Başkanı da aramızda. Dayanışma sözlerini ifade etmek üzere buradalar. İsveç Sosyal Demokrat Partisi burada. Hepimiz burada, aynı sebeple Ekrem İmamoğlu'na vermiş mücadelede destek vermek için bulunuyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin sergilemiş olduğu yoğun mücadelenin de farkındayız. Bu mücadelesinde Türkiye'ye de destek oluyoruz. Türkiye şu anda son derece canlı ve enerjik bir demokrasi mücadelesini sergiliyor. Demokratik bir ülkede muhalefetin hapse atılması kabul edilebilir bir şey değil. Bu sebepten dolayı süratle şu anda hapiste bulunan muhalif liderlerin serbest bırakılmasını çağrımızı yinelemek istiyoruz.

"Türkiye'de demokrasinin son derece güçlü savunulduğunu görmek memnuniyet verici"

Aynı şekilde Türkiye'de demokrasinin savunulduğunu, son derece güçlü bir şekilde savunulduğunu görmek memnuniyet verici. Çünkü bu Türkiye'nin Avrupa yolundaki sürecini de garanti altına alıyor. Avrupa Birliği sürecinde de Türkiye'nin Avrupa yolunu garanti altına alıyor. Aynı şekilde medyanın özgür ve adil bir şekilde çalışabilmesini mümkün kılmak da tıpkı Türkiye'de demokrasiyi savunmak gibi önemli. Bu da Avrupa Birliği üyeliği yolunda Türkiye'nin içinde bulunduğu doğru yolu gösteriyor. Ümit ediyoruz ki Türkiye'de adil ve özgür medya üzerinde uygulanan baskılar bir an önce kaldırılacaktır.

"CHP'nin de Türk halkının da yanında olmaya devam edeceğiz"

Biz bugün burada CHP'yi desteklemek için bulunuyoruz. Demokrasi için mücadele eden gençleri desteklemek için bulunuyoruz. Çünkü bu gençler bir gelecek istiyorlar. Hukukun üstünlüğünün olduğu, herkese eşit imkanlar sunan bir ekonominin olduğu ve demokrasinin uygulandığı bir ülkede yaşamayı arzu ediyorlar. Bu da hakları var. Avrupa Birliği'nin bir parçası olan Türkiye'yi hayal ediyorlar. Bugün burada bulunma sebebimiz de saymış olduğum bütün sebepler, biz burada demokrasiyi koruma çağrısına uyarak bulunuyoruz. Her ne zaman böyle bir çağrı olacak olursa, demokrasinin de CHP'nin de Türk halkının da yanında olmaya devam edeceğiz."