Avustralya Başbakanı: İki devletli çözüme umut kaybetmeyin

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, dünyanın Filistin- İsrail meselesinde "iki devletli bir çözüme ilişkin" umudunu kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

ABC'nin haberine göre, Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsünde konuşan Albanese, Filistin ve İsrail'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Albanese, Gazze'de yaşananlara ilişkin "insani araya" ve "sürdürülebilir bir ateşkes için acil uluslararası çabalara" verdiği desteği yineledi.

Orta Doğu'daki her egemen ulusun kendi sınırları içinde güvende olma ve kendi geleceğini belirleme hakkı olduğuna dikkati çeken Albanese, dünyanın "iki devletli bir çözüme ilişkin" umudunu kaybetmemesi gerektiğini de ifade etti.