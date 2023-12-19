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Avustralya Başbakanı: İki devletli çözüme umut kaybetmeyin - Son Dakika
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Avustralya Başbakanı: İki devletli çözüme umut kaybetmeyin

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filistin-İsrail meselesinde 'iki devletli bir çözüme ilişkin' umudun kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. Albanese, Gazze'deki duruma insani yardım ve sürdürülebilir bir ateşkes için uluslararası çabalara destek verdiğini belirtti. Her egemen ulusun kendi sınırları içinde güvende olma ve kendi geleceğini belirleme hakkı olduğunu vurgulayan Albanese, dünyanın iki devletli çözüme umut kaybetmemesi gerektiğini ifade etti.

Avustralya Başbakanı: İki devletli çözüme umut kaybetmeyin
19.12.2023 - 18:17,
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, dünyanın Filistin- İsrail meselesinde "iki devletli bir çözüme ilişkin" umudunu kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

ABC'nin haberine göre, Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsünde konuşan Albanese, Filistin ve İsrail'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Albanese, Gazze'de yaşananlara ilişkin "insani araya" ve "sürdürülebilir bir ateşkes için acil uluslararası çabalara" verdiği desteği yineledi.

Orta Doğu'daki her egemen ulusun kendi sınırları içinde güvende olma ve kendi geleceğini belirleme hakkı olduğuna dikkati çeken Albanese, dünyanın "iki devletli bir çözüme ilişkin" umudunu kaybetmemesi gerektiğini de ifade etti.

Kaynak: AA
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Avustralya, Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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