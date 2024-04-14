Avustralya Başbakanı İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını kınadığını bildirdi.

???????Albanese, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadığını ve bu saldırıların bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğini tehdit ettiğini ifade etti.

"İran, biz de dahil pek çok ülkenin saldırılara devam edilmemesi yönündeki çağrılarını görmezden geldi." değerlendirmesinde bulunan Albanese, söz konusu saldırıların Orta Doğu'da daha büyük bir istikrarsızlık ve yıkım riski meydana getirdiğini kaydetti.

Albanese, Avustralya'nın İran üzerindeki baskıyı arttırmak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.