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Avustralya'da Filistin'e Destek Gösterileri: İsrail Gemisi Engellendi - Son Dakika
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Avustralya'da Filistin'e Destek Gösterileri: İsrail Gemisi Engellendi

Avustralya'da Filistin'e destek veren göstericiler, İsrail merkezli kargo firmasına ait geminin Melbourne limanına girişini kayıklarıyla engellemeye çalıştı. Göstericiler, geminin limana yanaşmasına tepki göstererek Filistin'e destek sloganları attı. Ancak gemi, göstericilere rağmen ilerlemeye devam etti. Daha önce de Avustralya'da Filistin'e destek veren göstericiler, ZIM firmasına ait gemilerin limanlara yanaşmasını protesto etmişti.

Avustralya\'da Filistin\'e Destek Gösterileri: İsrail Gemisi Engellendi
22.12.2023 - 23:29,
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Avustralya'da Filistin'e destek veren göstericiler, İsrail merkezli kargo firmasına ait geminin Melbourne kentindeki limana girişini kayıklarıyla engellemeye çalıştı.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, ülkede Filistin'i destekleyen göstericiler, İsrail merkezli kargo firması ZIM'e ait olduğu ifade edilen geminin Melbourne'daki limana yanaşmasına tepki gösterdi.

Melbourne'daki limanın bulunduğu Yarra Nehri'ne giden göstericiler, kayıklarına binerek Filistin'e destek sloganları attı.

Öte yandan, The Telegraph gazetesinin haberine göre, kayıklarla geminin yolunu kesmeye çalışan göstericilere rağmen gemi ilerlemeye devam etti.

Avustralya'da Filistin'e destek veren göstericiler, daha önce de ZIM firmasına ait gemilerin limanlara yanaşmasını protesto etmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Avustralya'da Filistin'e Destek Gösterileri: İsrail Gemisi Engellendi - Son Dakika
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