Avustralya'dan İsrail'e Eleştiri

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engelleyen eylemleri desteklemediklerini söyledi.

Wong, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik eylemlerini desteklemediklerini belirten Wong, "Netanyahu hükümetinin eylemlerine katılmıyoruz, bu hükümetin Batı Şeria'daki bakanlarının tutumlarını onaylamıyoruz ve Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yönelik yardım ambargosunu da doğru bulmuyoruz." dedi.

Wong, bunun "ilkesel bir duruş" olduğunu vurguladı.

Gazze'ye yönelik 10 milyon dolarlık ek insani yardım yapacaklarını kaydeden Wong, bölgeye gıda ve tıbbi malzeme sağlanmasına yardımcı olmak üzere ortaklarla işbirliği içinde çalışmaya kararlı olduklarını belirtti.

Wong, "Bunun anlamı, ortaklarımızla birlikte çalışarak elimizden geleni yapmamızdır. Yaptırımlar ve ateşkes çağrıları ile esirlerin serbest bırakılması konusunda ortaklarımızla koordinasyon sağladık." diye konuştu.

İsrailli bakanlara yönelik yaptırım konusuna da değinen Wong, bu yaptırımların "aşırılık yanlısı yerleşimci projesine" dahil olan İsrailli politikacıları hedef aldığını söyledi.