Avustralya, Lübnan'dan tahliye uçuşlarını 13 Ekim'e kadar sürdürecek - Son Dakika
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Avustralya, Lübnan'dan tahliye uçuşlarını 13 Ekim'e kadar sürdürecek

Avustralya, Lübnan'daki saldırılar nedeniyle 13 Ekim'e kadar tahliye uçuşları düzenleyecek.

11.10.2024 14:19
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Avustralya'nın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle başlattığı tahliye uçuşlarının 13 Ekim'e kadar süreceği, azalan talep nedeniyle başka uçuşun gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

Avustralya basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Penny Wong, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "13 Ekim'e kadar (Lübnan'dan tahliye uçuşlarında) boş yer var. Azalan talep nedeniyle 13 Ekim'den sonra başka bir uçuş planlanmıyor." ifadelerini kullandı.

Wong, Lübnan'da bulunan Avustralyalılara "müsait olan ilk uçağa binmeleri" çağrısında bulundu.

Avustralya, 13 Ekim'e kadar Beyrut'tan vatandaşlarının tahliyesi için her gün iki uçuş gerçekleştirmeyi planlanıyor.

Lübnan'dan kalkacak uçaklara binmek üzere kayıt yaptırmış 3 bin 18 Avustralyalı ve birinci dereceden aile üyeleri bulunuyor.

Canberra yönetiminin 6 Ekim'de başlattığı uçuşlar kapsamında 2 bin 300'ün üzerinde Avustralya vatandaşı ve birinci dereceden yakınları, Lübnan'dan tahliye edilmişti.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 169 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 169 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya, Lübnan'dan tahliye uçuşlarını 13 Ekim'e kadar sürdürecek - Son Dakika

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