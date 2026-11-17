Avusturya'da, Rusya'da yaşayan eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın Avusturya vatandaşlığının geri alınması ihtimali inceleniyor.

Avusturya Basın Ajansının (APA) haberine göre, Viyana Belediyesinin vatandaşlık işlemlerinden sorumlu MA35 birimi, Kneissl'ın vatandaşlığının geri alınmasına ilişkin yasal koşulları değerlendiriyor.

Viyana Belediye Başkan Yardımcısı Bettina Emmerling'in sözcüsü, Kneissl'ın Avusturya'daki son resmi ikametgahının Viyana'da bulunması nedeniyle incelemenin MA35 tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

İnceleme kapsamında, Kneissl'ın başka bir ülkenin vatandaşlığını edinip edinmediği ve yabancı bir devletin hizmetinde bulunarak Avusturya'nın çıkarlarına veya itibarına ciddi zarar verip vermediği araştırılıyor.

Avusturya Vatandaşlık Yasası'nın 27. maddesine göre, önceden vatandaşlığını koruma izni almadan kendi talebi veya açık rızasıyla başka bir ülkenin vatandaşlığını edinen kişiler Avusturya vatandaşlığını kaybediyor.

Yasanın 33. maddesi ise yabancı bir devletin hizmetinde bulunarak Avusturya'nın çıkarlarına veya itibarına ciddi zarar veren kişilerin vatandaşlığının geri alınmasını öngörüyor.

Öte yandan Rus haber ajansı TASS'a konuşan Kneissl, Avusturya makamlarının vatandaşlığını geri almak için hukuki süreç başlattığını dile getirerek, bunun kendisini vatansız bırakacağını kaydetti.

Rusya'daki bir üniversitede ders verdiği için böyle bir süreçle karşı karşıya kaldığını belirten Kneissl, vatandaşlığının geri alınması halinde Birleşmiş Milletler'den (BM) seyahat belgesi talep edeceğini söyledi.

NEOS partisinin girişimi

Avusturya'da koalisyon hükümeti üyesi Yeni Avusturya (NEOS) partisi, mart ayında Kneissl'ın vatandaşlığının geri alınması için yetkili makamlara başvuruda bulunmuştu.

Parti, Kneissl'ın Avusturya'ya yönelik açıklamalarını ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı haklı gösterdiği ya da önemsizleştirdiği yönündeki değerlendirmelerini gerekçe göstermişti.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) desteğiyle 2017-2019 yıllarında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Kneissl, 2018'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i düğününe davet etmesiyle uluslararası kamuoyunda gündeme gelmişti.

2023'te Rusya'ya taşınan Kneissl, St. Petersburg Devlet Üniversitesinde G.O.R.K.I. adlı araştırma merkezini yönetiyor.

Kneissl'ın vatandaşlığının geri alınmasına ilişkin henüz nihai bir karar verilmedi.