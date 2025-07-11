Avusturya Parlamentosu'nda Filistin Protestosu

Avusturya Parlamentosu'ndaki bir oturum sırasında Filistin destekçisi aktivistler, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma sessiz kalınmasını protesto etti.

Bir grup aktivist, Parlamentoda gerçekleşen bir oturumda milletvekillerine tepki gösterdi.

Musevi asıllı aktivist Dalia Sarig-Fellner, oturum sırasında milletvekillerine hitaben, "Katliam hakkında, soykırım hakkında tek kelime bile etmiyorsunuz, insan hakları hakkında konuşuyorsunuz ama Gazze'de olanlar hakkında bir şey söylemiyorsunuz. İsrail orada soykırım yapıyor." diye seslendi.

Sarig-Fellner, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger'in İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'dan "dost" diye bahsetmesine tepki göstererek, "Utanın" dedi.

O sırada bir diğer aktivist ise "Özgür Filistin" diye slogan attı.

Daha sonra aktivistler, güvenlik görevlileri tarafından parlamentodan zorla çıkartılıp uzaklaştırıldı.