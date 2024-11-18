Ay Misyonuna İlişkin Kritik Açıklamalar - Son Dakika
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Ay Misyonuna İlişkin Kritik Açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Amasya Üniversitesi'nde yapılan programda Ay misyonunu başarıyla gerçekleştireceklerini belirtti. Kacır, Türkiye'nin uzay çalışmalarının yeni fırsatlar sunduğunu vurguladı.

18.11.2024 22:32
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Bakan Kacır ve Alper Gezeravcı'dan Ay misyonuna ilişkin kritik açıklamalar: "Ay misyonunu da hep birlikte başaracağız"

AMASYA - Sanayı ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, üzerinde çalışılan Ay misyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundular.

"Ay misyonunu da hep birlikte başaracağız"

Amasya Üniversitesi'nde gençlerle buluştukları programda Türkiye'nin son yıllardaki projelerle havacılıkta yakaladığı başarılara değinip bu yıl uzaya gönderilen 4 tondan fazla ağırlıktaki ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın 36 bin kilometre yüksekliğe erişebildiğini vurgulayan Bakan Kacır, "Şimdi daha öteye gideceğiz. İnşallah milli hibrit roket motorumuzu uzayda ateşlediğimiz ve kendi geliştirdiğimiz uzay aracıyla Ay'a eriştiğimiz Ay misyonunu da sizler gibi Türk gençlerinin emeğiyle, gayretiyle hep birlikte başaracağız" dedi.

Bu durumun yeni fırsatlar sunacağına işaret eden Kacır, "Hibrit roket motoru teknolojisini uzayda gerçekleştirmeyi başarırsak yörüngeler arası transferler yapabilen, uzay araçları üretebilen bir ülke olacak Türkiye. Uzayda uydular çoğalıyor. Uzaya erişim daha ucuz hale geldi. 10, 15 yıl önce yılda 150, 200 uydu uzaya gönderilirken şimdi yılda 2 bin, 2 bin 500 uydu gönderiliyor. Bugün yörünge transferleri yapabilen araçları geliştirmek Türkiye'nin önünde uzay ekonomisinde yeni bir fırsat penceresi açacak" diye konuştu.

"Bunu şu ana kadar yapabilen sadece 6 ülke var"

Programa katılan öğrencilere Türkiye'nin uzay faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da, "Biz kendi etrafında ve dünyanın etrafında turlamaya devam eden ayda spesifik bir noktaya dünyadan erişerek sert iniş yapacak bir roket üzerinde çalışıyoruz. Bunu şu ana kadar yapabilen sadece 6 ülke var. Sonuncusu da Çin oldu" şeklinde konuştu. 2026 ve 2028 yılları arasında planlanan bir proje üzerinde de çalışıldığını aktaran Gezeravcı, "İkinci bir fırlatmayla bu kez Ay üzerine bir bilimsel üniteyi indirip orada araştırma yapmaya başlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, üniversiteye teknopark kazandırılacağını açıklayan Bakan Kacır'a teşekkür etti. Programa, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de katıldı.

Kaynak: İHA

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