Aydın Çine'de çıkan yangın kontrol altına alındı

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Aydın'ın Çine ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ünlüce mevkisinde makilik ve zeytinlik arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, yangına kısa sürede müdahale edildiğini, 6 helikopter, 8 uçak, 24 arazöz, 10 su tankeri, iş makineleri ve 185 personelle çalışma yapıldığını söyledi.

Vali Canbolat, çalışmalar sonucunda yangının kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yangında 50 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.