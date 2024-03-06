Aydın'ın Efeler ilçesinde bir özel halk minibüsünün sürücü, virajda direksiyon hakimiyetini kaybedince araç refüje devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Kazada aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu toplam 28 kişi yaralandı.
Kaza, üniversite varyantında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üniversite-Veterinerlik Fakültesi güzergahında ilerleyen 133 Nolu Şehirçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'ne bağlı 09 M 0385 plakalı 11 nolu özel halk minibüsü, sürücüsü S.A.'nın virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje devrildi. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye ambulans, Aydın Büyükşehir Belediye itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.
Minibüs içerisinde sıkışan yolcular itfaiye ve polis ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu toplam 28 kişi yaralandı. Yaralılar, Aydın'daki hastanelere sevk edildi. Refüje devrilen minibüs çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, yol trafiğe açıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da kaza yerinde incelemede bulundu.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da devrilen minibüste bulunan 28 kişi yaralandı - Son Dakika
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abartı egzoz kullanımı ve hatalı park eden araçlara yönelik yapılan denetimlerde, toplamda 215 araca 181 bin TL para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 5 araca abartı egzoz kullanımından 32 bin 195 TL, 6 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 4 bin 140 TL ve 204 araca taşıt yolu üstünde park ihlali yaptığı için 144 bin 900 TL para cezası kesildi.
Muşspor Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Duymuş ve Teknik Direktör Ercüment Coşkundere, takımın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Duymuş ve Coşkundere, kalan 7 haftada Muşspor'u 2. Lig'e çıkarmak istediklerini belirtti. Yeni teknik heyetin liderliğinde takımın başarılı bir performans sergileyeceğine inanılıyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, park halindeki bir otomobilin içinde 2 gün mahsur kalan sahipsiz kedi, kurtarıldı. Otomobilin yanına gelen polis, araç sahibine ulaştı. Araç sahibinin gelmesiyle otomobil açıldı ve kedi dışarıya çıkarıldı. Ekipler tarafından su verilen kedi, bir müddet sonra sokakta gözden kayboldu. Araç sahibi ise kedinin kendisine ait olmadığını, park ettikten sonra içeriye girmiş olabileceğini belirtti.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşu ve kısa pas çalışması yaptı. Ağrısı olan Varesanovic çift kale maçta yer alırken, sakatlıkları devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, hazırlıklarını tamamlayarak maç için İstanbul'a gidecek.
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