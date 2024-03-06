Aydın\'da devrilen minibüste bulunan 28 kişi yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir özel halk minibüsünün sürücü, virajda direksiyon hakimiyetini kaybedince araç refüje devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Kazada aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu toplam 28 kişi yaralandı.

VİRAJDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, üniversite varyantında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üniversite-Veterinerlik Fakültesi güzergahında ilerleyen 133 Nolu Şehirçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'ne bağlı 09 M 0385 plakalı 11 nolu özel halk minibüsü, sürücüsü S.A.'nın virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje devrildi. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye ambulans, Aydın Büyükşehir Belediye itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

SIKIŞAN YOLCULAR İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI

Minibüs içerisinde sıkışan yolcular itfaiye ve polis ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu toplam 28 kişi yaralandı. Yaralılar, Aydın'daki hastanelere sevk edildi. Refüje devrilen minibüs çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, yol trafiğe açıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da kaza yerinde incelemede bulundu.