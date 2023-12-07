Aydın'da kavga: 17 tutuklama

Türk-İş\'ten hükümete asgari ücret zammı resti: Bu rakamı teklif ederseniz biz yokuz!

Rezil paylaşımların ardından TikTok Sözcüsü TBMM\'de! Bir de itirafı var

Aydın'ın Buharkent ilçesinde iki aile arasında, biri ağır 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'si tutuklandı.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Kamilpaşa Mahallesi'nde iki ailenin üyeleri arasında kent merkezinde çıkan kavganın ardından gözaltına alınan 30 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer 3 kişi de serbest bırakıldı. Çevredeki hastanelere kaldırılan 2 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.