Aydın'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi

Aydın\'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi

Aydın'da Devlet Su İşleri (DSİ) Misafirhanesinin bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına Vali Yakup Canbolat, milletvekilleri ve yerel yöneticiler katıldı. Vali Canbolat, bayramın dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

10.04.2024 15:07  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Misafirhanesinin bahçesinde düzenlenen programa Vali Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Efeler Belediyesi Başkanı Anıl Yetişkin, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Vali Canbolat bayramın dostluk, barış ve kardeşlik getirmesi temenni etti.

Kaynak: AA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Ramazan Bayramı, Özlem Çerçioğlu, Evrim Karakoz, Anıl Yetişkin, Milletvekili, İlker Arıkan, Ömer Özmen, AK Parti, Efeler, Aydın, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Nerede olduğu merak ediliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram fotoğrafı Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafı
14:50 İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına sert yanıt İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına sert yanıt
14:11 Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin
13:10 ’’Kızıl inek’’ kehaneti yeniden gündemde Mescid-i Aksa’nın yerine Üçüncü Tapınak’ı inşa etmek istiyorlar ''Kızıl inek'' kehaneti yeniden gündemde! Mescid-i Aksa'nın yerine Üçüncü Tapınak'ı inşa etmek istiyorlar
13:08 Sakarya’daki aile katliamının altından iki kardeşin ortak aldığı ’araba’ çıktı Sakarya'daki aile katliamının altından iki kardeşin ortak aldığı 'araba' çıktı
15:43 Fenerbahçe, kadroyu açıkladı Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok
15:25 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları Ailesini kaybeden Zafer Algöz’ün sözleri duygulandırdı Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı
15:09 Çorabından çıkardığı bıçak ile market çalışanının üzerine yürüdü Çorabından çıkardığı bıçak ile market çalışanının üzerine yürüdü
14:49 Sinan Akçıl’dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını afişe eden baldıza mesaj: Aferin kız sana Sinan Akçıl'dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını afişe eden baldıza mesaj: Aferin kız sana
14:34 “Karım sana emanet“ dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü "Karım sana emanet" dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü
14:12 Armağan Çağlayan’dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’a destek: İnsanları rahat bırakın Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'a destek: İnsanları rahat bırakın
14:11 Antalya’da otel servis aracı kaza yaptı: 29 yaralı Antalya'da otel servis aracı kaza yaptı: 29 yaralı
13:15 Antalya’da Ramazan Bayramı’nda Konyaaltı Sahili’ne yoğun ilgi Antalya'da Ramazan Bayramı'nda Konyaaltı Sahili'ne yoğun ilgi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 16:06:31. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement