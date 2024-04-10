Aydın'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Misafirhanesinin bahçesinde düzenlenen programa Vali Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Efeler Belediyesi Başkanı Anıl Yetişkin, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Vali Canbolat bayramın dostluk, barış ve kardeşlik getirmesi temenni etti.
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Düzce'nin Yığılca Çiftlik köyünde bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı ve köy imamının öncülüğünde gerçekleştirilen harçlık organizasyonu, çocukların yüzünü güldürdü. Köy muhtarı, bu geleneksel uygulamanın başka yerlerde de benzer şekilde yapılmasını umut ettiğini belirtti.
Trabzon'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Beşiktaş'ta motosikletiyle ilerlerken hafif ticari araçla çarpışan Semanur Hacıoğlu, 22 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Hacıoğlu'nun cenazesi Esenler'de düzenlenen törenin ardından defnedildi. Kazanın ardından tutuklanan araç sürücüsü ise serbest bırakılmış, ancak Hacıoğlu'nun vefat etmesi üzerine tekrar gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 16 kadının oluşturduğu koro, Antika Pazarı'na gelen ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Kadın Ritim Grubu, müzik performansıyla büyük ilgi gördü.
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