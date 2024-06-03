Aydın'da sıcak hava, kent merkezinde insan yoğunluğunu azalttı - Son Dakika
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Aydın'da sıcak hava, kent merkezinde insan yoğunluğunu azalttı

Aydın\'da sıcak hava, kent merkezinde insan yoğunluğunu azalttı

Aydın'da hava sıcaklığı 41 dereceye kadar yükselerek insanların dışarıda vakit geçirmesini zorlaştırdı. Vatandaşlar gölge yerlerde bulunmayı tercih ederken bazıları da şemsiye kullanarak güneşten korundu. Kentin işlek noktalarında insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi. Kuşadası ve Didim ilçelerinde ise sahillere yoğun bir ilgi oldu.

03.06.2024 15:51
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Aydın'da sıcak hava, kent merkezinin işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğunu azalttı.

Kentte hava sıcaklığı 41 dereceye kadar yükseldi.

Bunaltıcı sıcaklık dolayısıyla açık alanlardaki vatandaşlar gölge yerlerde vakit geçirmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise güneşten şemsiyeyle korundu.

Şehrin işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve İstasyon Caddesi'nde insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Sıcak nedeniyle dışarıda yürümenin güç olduğunu anlatan Ethem Atılgan, "Havalar birden ısındı. Çok sıcak. Yanıyoruz." dedi.

Mehmet Günday ise "Nem yüksek. Sırtımızdaki elbise yapışıyor. Bunaltıcı bir hava var. Gölge yok, yeşillik diye bir şey kalmadı. Bu sıcak dayanılacak gibi değil. Saunadan farkı yok." diye konuştu.

Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde ise yoğunluk oluştu.

Kaynak: AA

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