Aydın\'ın Germencik ilçesinde kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı

Pakistan'daki seçimlere damga vuran tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi ittifak yapma kararı aldı

Pakistan'da oy sayımının uzun süre devam etmesi nedeniyle krize neden olan, Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerin galibi tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) oldu. PTI'ın hükümet kurabilmek için iki siyasi partiyle ittifak yapacağı öğrenildi.