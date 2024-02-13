Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı

Aydın\'ın Germencik ilçesinde kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Naipli Mahallesi yönünden Selçuk ilçesi yönüne giden bir kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, kamyonetin sürücüsü Rıdvan Şimşek ile kamyonette bulunan Sedat Takkalı ve Sedat Çelebi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

13.02.2024 16:46
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Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi, yaralandı.

Naipli Mahallesi yönünden Selçuk ilçesi yönüne giden Rıdvan Şimşek yönetimindeki 09 ADU 979 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücünün yanı sıra kamyonetteki Sedat Takkalı ile Sedat Çelebi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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